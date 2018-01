Gala londinense de caridad se volvió festín de acoso sexual

El diario británico Financial reveló que la gala de beneficencia “sólo para hombres” de la organización Presidents Club, que reúne a empresarios, políticos, banqueros y millonarios ingleses, permitió que muchas de las anfitrionas contratadas para la ocasión fueron sujetas a caricias, toqueteos, intentos de besarlas, comentarios lascivos y solicitudes de reunirse con invitados en habitaciones del hotel.

Varias dijeron que algunos asistentes las tocaron debajo de la falda, según el artículo, y una se quejó que uno de los invitados le había mostrado el pene.

“¿Es esto lo que exigen estos hombres para donar a causas caritativas? Completamente espantoso y vergonzoso”, publicó en Twitter Yvette Cooper, una prominente miembro del Parlamento y ex ministra del opositor Partido Laborista.

The Presidents Club Charity Dinner - a front for groping, harassment & appalling sexism by rich men. Is this what these men demand in order to donate to charitable causes? Utterly appalling & shameful https://t.co/8xibTq99da