Milenio Digital

Un nuevo y peligroso reto en redes sociales se ha hecho popular entre algunos usuarios que arriesgan su vida por unos cuantos likes: el #HuachicolChallenge.

El reto consiste en rociarse gasolina o algún otro producto inflamable y prenderse fuego para después apagarlo rápidamente.

Ante el peligro que esto implica, la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de Tabasco emitió un comunicado para alertar a los usuarios que se graban haciendo alusión a los hechos ocurridos el 19 de noviembre el Tlahuelilpan, Hidalgo, donde un ducto de Pemex explotó dejando hasta el momento 115 muertos.

​​De acuerdo con la Fiscalía de Tabasco el #HuachicolChallenge “incita al público a replicar el peligroso reto, tomando como burla y ofensa a los afectados”.

Por eso, recomendó no compartir ningún tipo de contenido, ya que hiere la susceptibilidad de algunos usuarios y afectados. Asimismo, llamó a no normalizar estas conductas y a no realizar ningún tipo de reto que ponga en riesgo la vida.





​JOS