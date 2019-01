AFP

Las autoridades japonesas lanzarán una gran operación para examinar por razones de seguridad 200 millones de aparatos conectados a internet antes de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.



El Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y de la Comunicación prevé comprobar a partir de febrero la vulnerabilidad de productos como los routers, webcams y electrodomésticos, declaró Tsutomu Yoshida, representante del organismo.

El gobierno japonés quiere reforzar la ciberseguridad antes de que el país albergue importantes eventos internacionales como el Mundial de Rugby y la cumbre del G20 (ambos en 2019) o los Juegos un año después.



Para este estudio, los expertos pondrán a prueba la vulnerabilidad frente a los piratas empleando nombres de usuario y contraseñas corrientes pero poco seguras como "abcd", "1234" o "admin", conscientes de que numerosos usuarios no se preocupan por cambiar los códigos que el fabricante instala de fábrica, precisó Yoshida.



Los 200 millones de aparatos a comprobar son principalmente productos conectados a través de cables y no por redes Wi-Fi, por lo que no se verán afectados los smartphones, aunque si podrán verificarse la seguridad de las comunicaciones Wi-Fi en lugares públicos.



El estudio, que no irá hasta intrusión en los sistemas, señalará a los suministradores de servicios de internet sus usuarios vulnerables de ser atacados.



En 2016, hackers utilizaron cientos de miles de webcams de un fabricante chino para realizar un ataque que saturó las redes y afectó los servidores de Twitter, Spotify y Netflix; así que los temores de los japoneses están bien sustentados.

​mrf

​