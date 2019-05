Milenio Digital

Los mexicanos tenemos muchas peculiaridades. Somos seres cálidos, de buen humor, afectivos, y le tenemos amor al picante, además, nos distingue la marca en forma de 'boquita' en el brazo derecho.

Si siempre te lo has preguntado, aquí te decimos por qué los mexicanos tenemos esta cicatriz.

No todos la tenemos pero sí la mayoría, en especial si eres millennial o si naciste después de los 50. La razón es que esta cicatriz es provocada por la vacuna contra la tuberculosis, conocida como BCG, la cual empezó a aplicarse en esta época y se aplica después del nacimiento.

¿Sabes si tu hijo tiene todas sus vacunas?

La cicatriz es resultado de la reacción de nuestro cuerpo. La Secretaría de Salud informa que comienza como un quiste que se convierte en úlcera, y posteriormente en costra. Al caerse después de 6 a 12 semanas después de la vacunación, queda como cicatriz, cuya forma también depende del tipo de cicatrización y si fue colocada correctamente.

Esta no es la única reacción ya que puede presentarse inflamación de los ganglios de la axila del brazo vacunado, de hecho ésta es la más común.

Entonces, ¿si no tengo esta cicatriz no me vacunaron?

La cicatriz es símbolo de que fuimos vacunados, pero no tenerla no significa lo contrario, pues la Asociación Española de Vacunología, revela que esta reacción aparece en el 90 a 95 % de los vacunados, por lo tanto es muy probable que sí hayas recibido la vacuna.

Revisa tu cartilla de vacunación para confirmarlo, y recuerda que si naciste entre 1970 y 1989, puede que necesites esta vacuna.