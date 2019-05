Voy a ganar la elección: Felipe Sánchez Rodríguez

Isis Rábago

A menos de una semana de concluir con el proceso de campañas rumbo a la contienda electoral del 2 de junio, Felipe Sánchez Rodríguez, nació el 14 de septiembre de 1969, a sus casi 50 años enfrenta por primera vez la disputa por la presidencia municipal de Ciudad Lerdo como abanderado del Movimiento Ciudadano.

La combinación de su vocación como cirujano médico y la política le permitió concebir un amplio panorama sobre la realidad de los sectores sociales y sus necesidades y aunque la política, resultó ser más complicada de lo que pensaba, pues ha sufrido decepciones debido a la corrupción que existe en todos los partidos políticos, hoy en día, representa un medio para atender y ayudar a los lerdenses.

Hasta el momento Lerdo está sumergido en un dolor y asegura que “la tristeza más profunda de Lerdo es el enriquecimiento de muchos de los actores políticos en el momento en el que llegan a obtener un cargo mientras y el abandono completo a la población, en donde está estancado el crecimiento, y terminan con una fortuna para muchos años, y eso es lo que lastima, es lo que le duele a Lerdo”

¿Quién es Felipe Sánchez?

Primero que nada es originario del municipio de Lerdo, aquí nací, aquí he crecido toda mi vida, terminé la carrera de médico cirujano con la maestría en Salud Pública, hoy participando en este proyecto.

Ya nos ha tocado dirigir todas las instituciones de salud como el ISSSTE y el IMSS y he tenido el cargo más alto que ha tenido un médico en La Laguna, como es haber sido jefe Jurisdiccional, con responsabilidad de los 12 municipios de La Laguna de Durango.

Catedrático de la Facultad de Medicina de la UAD desde hace doce años. Entre sus logros está el ser mérito académico por mejor promedio en la UJED, además es jefe del departamento de Epidemiología y Bioestadística, en el ISSSTE de Torreón, en donde tiene su base desde hace 19 años, así como en el Centro de Salud.

“Una característica es la voluntad de servir, y desde hace seis años, en lo que hoy es la casa de campaña, hemos dado atención de todo tipo a la población lerdense, llevamos nosotros 20 mil 264 personas que le hemos otorgado algún tipo de servicios”, enfatizó.

Entre los servicios más importantes que ha realizado son 296 cirugía gratuitas en beneficio de la población Lerdense y aclaró que la oficina, en ningún momento ha tenido financiamiento de ningún partido político, así como tampoco de alguna institución de gobierno, sino que está creada por gente que quiere a Lerdo.

¿Cómo es Felipe Sánchez en su entorno familiar?

Es cien por ciento familiar, muy apegado a mi familia, a mi esposa que también es doctora, Rosalba Ramos y a mis dos hijos, Luis Felipe de 21 años quien cursa el octavo semestre de Medicina y Fernando con 19 años, quien estudia el sexto semestre de arquitectura, ellos están totalmente sensibilizados en una idea fundamental que es poder servir y ayudar a la gente.

A mis hijos desde niños los he traído conmigo en las comunidades más alejadas, llevándoles comida a las familias que no tienen que comer, llevándolos abrigos para el frío o un baloncito para que jueguen, y toda la familia desde siempre hemos visitado localidades, y eso es algo que nos caracterice, la voluntad de servir.

¿Qué prefiere, la medicina o la política?

Preferimos las dos cosas, la medicina porque me ha permitido ayudar a mucha gente y viendo las condiciones en que se encuentra Lerdo, también hay un hartazgo y desesperación de los partidos como de los políticos, pues siempre son miles de promesas y al final de cuentas todo se traduce en muy poco resultado que mantiene a las comunidades completamente estancadas, hay mucha corrupción a todos los niveles, hoy tomamos la decisión precisamente por eso, porque sabemos que con limpieza, transparencia y rendición de cuentas, se pueden hacer las cosas completamente.

Felipe Sánchez Rodríguez, llegó a la política luego de ser un joven muy inquieto y cuando atravesaba por su formación académica tuvo tres grandes oportunidades, como la actuación, pues estudió tres años arte dramático, en donde recibió una beca que le permitió estudiar en Bellas Artes, en la Ciudad de México, después estuvo en el Teatro de la Ciudad en Monterrey, esta área la recuerda como una de las más importantes en su vida.

Posteriormente en esa misma etapa de pasar de preparatoria a la universidad, también fue seleccionado para jugar en Segunda División de un equipo de fútbol, además fue seleccionado en atletismo en la prueba de 5 kilómetro, catalogado como uno de los mejores corredores de La Laguna.

Y por último, la tercera opción, fue la medicina, en donde ya iba perfilado.

Además del título de médico cirujano con especialidad en salud pública, Sánchez Rodríguez como parte de su formación académica cuenta con una subespecialidad en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y obesidad, además biología molecular, epidemiología, tiene dos diplomados uno en el Tecnológico de Monterrey y otro en Administración para Clínicas y Hospitales, “siempre nuestra actualización y preparación académica ha estado presente”.

¿Doctor, cuáles son sus hobbies?

De deportes me gusta el fútbol, pero definitivamente el hobbie más importantes para mí es leer, me gusta mucho leer, yo no sé leer de lo electrónico, necesariamente tengo que tener el libro.

¿Cuál libro está leyendo?

Ahorita precisamente leo un libro relacionado con la economía, denominado 'El emprendedor camuflajeado', que tiene que ver con las grandes cosas que puedas hacer con las pequeñas cosas que puedas tener.

¿Qué significa para usted Lerdo?

Lerdo tiene un sentimiento muy bonito, pues significa mi origen, significa prácticamente mi vida, porque tengo mi crecimiento y formación académica, significa todo porque soy una persona que siempre ha estado apegado completamente a la sociedad, que lo mismo he tenido la fortuna de estar con gente muy importante en el mundo como con la gente más necesitada del municipio y eso mi me da mucho.

Se ha rumorado, que una de las personas que impulsa su campaña es la actual alcaldesa María Luisa González Achem, ¿Cuál es su relación con ella?

Independiente de los temas políticos, como soy amigo de muchos de los actores políticos, tengo amistad con el gobernador, he tenido amistad con el presidente de la República, de esa misma manera los amigos nunca, nunca los niego, con quien tengo una amistad, de esta manera Estaban Villegas es mi amigo, José Ramón Enríquez es mi amigo desde hace muchos años, pertenecen a diferentes partidos políticos.

Con la alcaldesa trabaje dos años como director de Salud Municipal y hay una amistad.

El tema que su hijo esté en una planilla obedece completamente a los intereses del partido y de hecho él iba en una primera regiduría cuando Blanca Holguín era la candidata del Movimiento Ciudadano y cuando me dan la candidatura, me pidieron las cuatro regidurías las dos primeras y ahí se quedaron las dos primeras regidurías, por el contrario, yo estoy pidiendo que no se metan los trabajadores del Ayuntamiento en el proceso electoral.

El 90 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento operan para el candidato del PRI y en horario de trabajo, la gente se equivocó al querer adjudicarme la responsabilidad del Ayuntamiento por haber trabajado con la alcaldesa, es totalmente falso, ella está totalmente apoyando al candidato del PRI, a Homero se ha declarado como priista.

¿Cómo visualiza el próximo 2 de junio?

Un 2 de junio completamente motivado en la población lerdense, la gente está muy contenta de que estemos logrando el objetivo, va a haber una alta participación electoral, yo tengo un tipo de mediciones en donde me da tranquilidad de que el 90 por ciento de la población tenga ganas de salir a votar, voy a ganar la elección con muchos votos de ventaja, la sociedad civil está completamente motivada y nos ha manifestado sus muestras de cariño en todos los recorridos.

Hoy muy contento porque voy a ganar la elección, me fue bien en el debate y nos dan por ganadores el 99 por ciento de la sociedad y los medios de comunicación se expresan de forma positiva, lo cual nos da tranquilidad, porque por una parte había un candidato que pregonó que nos iba a deshacer, cosa que fue negativa y por otra parte un candidato que evade a la sociedad, así como a las instituciones electorales, lo cual tiene mucho que decir y le va a costar o le costará su elección.