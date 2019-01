Daniel Venegas

A los 13 años Fernando Rodríguez Doval (Ciudad de México, 1980) quiso afiliarse al PAN, impresionado por el debate presidencial en el que participaron Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos; sin embargo, fue rechazado dada su juventud... 25 años después, con dos maestrías y la experiencia de haber sido diputado local, federal y vocero de Acción Nacional, se convirtió en el secretario general del blanquiazul.



Fanático del Real Madrid y del Cruz Azul, acepta que la afición al futbol es lo mismo que un partido político: “Tienes que ser leal, tengas o no buenos resultados. Me fastidia mucho ese tipo de políticos que cuando el partido que te ha dado todo deja de tener triunfos electorales, se van a otro”.

¿El PAN la ha cruzazuleado?

Un partido, como toda organización humana, comete errores: no existe el partido perfecto, el partido inmaculado, el partido que haya ganado siempre todas las lecciones, el que nunca se haya equivocado; creo que las aportaciones que el PAN ha hecho a la vida política y a la historia moderna de México son invaluables.

***

Entrevistado en su oficinas de la sede nacional del PAN, recuerda que ese partido tardó 70 años en llegar al poder. “No se desesperó, supo ir construyendo poco a poco las instituciones que eran necesarias; después fuimos gobierno 12 años con grandes avances y logros, aunque faltaron cosas por hacer”.

¿Qué veremos primero, el regreso del PAN a la Presidencia o un campeonato del Cruz Azul?

Creo que por el tiempo, porque las próximas elecciones son hasta 2024, seguramente veremos primero al Cruz Azul como campeón, pero estoy seguro de que en la primera oportunidad que tenga el PAN para regresar a la Presidencia, regresaremos, estoy seguro.

¿Algún deporte extremo que te guste, además de la política?

No, con la política ya tengo suficiente, para qué queremos más emociones.

***

Nacido en Ciudad de México el 29 de abril de 1980 e integrante de una familia de origen gallego, Rodríguez Doval fue educado en escuelas maristas hasta la preparatoria, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por el ITAM y las maestrías en Política y Gobierno de la Universidad Panamericana y Democracia y Parlamento de la Universidad de Salamanca, en España.

No cocina ni le gusta el reguetón. Para trabajar prefiere escuchar cantos gregorianos porque “es una manera en la que te puedes concentrar muy bien y al mismo tiempo te desestresa y relaja”.

Lector obsesivo, le gustaría tener tiempo para estudiar completa la Biblia. Actualmente se cultiva con Contra el populismo, cartografía de un totalitarismo posmoderno, de José María Lasalle.

¿Qué tipo de películas le gustan?

Las de terror que tienen que ver con la lucha entre el bien y el mal. El exorcista y La profecía son dos de sus favoritas.

***

Sus primeros ídolos en el PAN fueron Diego Fernández de Cevallos, Carlos Castillo Peraza, Carlos Abascal, Santiago Creel y Alonso Lujambio.

Recuerda claramente su primer contacto con la política y señala que, tras el debate presidencial del 12 mayo de 1994, un jueves por la noche, “el viernes en la mañana, con 13 años, me fui corriendo al PAN para afiliarme porque de verdad quedé impresionado, entusiasmado con la participación de Diego; evidentemente, me dijeron que estaba demasiado joven, demasiado chiquito para poder participar”.

Tres años después, al integrarse a las filas de Acción Juvenil, fue voluntario en la campaña de Castillo Peraza para la Jefatura de Gobierno, donde repartió volantes; trabajó con Carlos Abascal en la Fundación Rafael Preciado, con Santiago Creel en la campaña para jefe de Gobierno y con Alonso Lujambio –quien fue su maestro en el ITAM– en la búsqueda de la candidatura presidencial del PAN.

“Después, convives ya cotidianamente con gente que en aquellos momentos, cuando eras muy joven, los veías como gente que estaba muy por arriba, y evidentemente eran tus líderes, tus ídolos”, recuerda.

Al ver a la distancia sus inicios en Acción Nacional, señala que “nunca dudé de mi vocación en la política, todos mis amigos de la preparatoria se fueron a estudiar derecho y muchos me decían que me fuera con ellos a estudiar leyes; ahora son personas que incluso tienen sus propios despachos y les va muy bien, son muy exitosos, pero yo nunca tuve duda. Desde que era adolescente me quise dedicar a la política”.