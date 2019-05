Una aberración, sancionar a diputados locales: Maurilio

Claudia Hidalgo

El coordinador de la bancada morenista en la Legislatura local, Maurilio Hernández González, calificó de “aberración”, las sanciones partidistas que recibieron por aprobar el refrendo.

Adelantó que impugnará la medida.

A más tardar el viernes acuden al Tribunal Electoral de la entidad para que se modifique el procedimiento que siguió el órgano jurisdiccional.

“Nosotros tenemos dos opciones: o allanarnos a la sanción y dejar que esta transcurra y en seis meses ya nosotros recuperaremos nuestros derechos partidarios o combatirla; y como a nosotros nos paree que es una aberración jurídica y que no tiene sustento, ni motivación en el debido proceso, vamos a recurrir y a interponer una impugnación”.

Luego que este lunes fueron notificados de la resolución, reconoció que hay “fuego amigo” al interior del partido, pues fueron los mismos militantes quienes se quejaron y dan margen a que otros usen esto para su propio proyecto,

Sin embargo, atenuó, esta es la dinámica de la política, no hay un instituto político donde no haya controversias ideológicas y políticas, así como debate, aunque si todo se redujera al debate de las ideas sería excelente, pero cuando se hace uso de recursos lo único que provocan es confusión.

Aclaró que quienes fueron sancionados si podrán ser candidatos en su momento y que él no pierde el cargo de presidente de la Junta porque no es un espacio al interior del partido, sino en el Congreso, aunado a que la decisión no está firme y pueden apelar una nueva resolución

“Nosotros tenemos muy claro que no estamos violentando ninguna indicación del partido o ningún principio en la propia normatividad que es el que ningún representante popular o funcionario de gobierno emanado del partido está autorizado a apoyar o a aumentar impuestos; nosotros no estamos apoyando, ni aumentando impuestos por ese concepto; el refrendo es un derecho, no es un impuesto”.

Ese, explicó, fue el argumento, pero finalmente es la instancia quien hace sus valoraciones y toma un resolutivo en el sentido de que en su criterio sí se incurrió a una violación a la normatividad del partido.

