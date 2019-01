Sinhue señaló que habrá más recursos para la seguridad

Mariana Ramos

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, anunció que habrá más recurso para seguridad, que fue uno de los temas abordados el día de ayer en la sesión extraordinaria entre gobernadores y autoridades federales en la Ciudad de México.

"Tuvimos una reunión previa donde se buscaron elementos, todo está por confirmarse, pero les quiero adelantar que en el tema del FASP que es el tema de seguridad nos van a dar un incremento del 15%, de 223 millones que recibimos en 2018 va aumentar a 258 millones de pesos, es un acuerdo importante, no todos los estados", declaró.

FASP, es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el gobernador dijo el porqué habrá incremento en los recursos.

"Simplemente la formula, es un estudio que hizo el INEGI, de acuerdo a población de como se repartiría este recurso entonces si se confirma hoy cuando se junte la comisión, el comité técnico estaremos incrementando un 15% el FASP, que es importante para el fondo de seguridad pública y esto fue lo que se acordó que teníamos una fecha importante de cierre que ya iniciaba el ejercicio", dijo.

Comentó que además de este tema, el Presidente de la República hizo un llamado a los gobernadores para apoyar su estrategia contra el combate al "huachicol".

"Se hablo también por supuesto de seguir reforzando esto en el estado, no vimos casos especiales por que estaban todos los gobernadores pero ya se instalo el consejo que era importante con todos estos lineamientos que nos daban más recursos para seguridad", dijo.

Precisó que la mayoría del recurso será utilizado para reforzar el equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

"No es dinero que te dan, si no en especie nos va a servir mucho para equipamiento, para patrullas y todo lo que se ocupe comprar. Es una bolsa federal, un lineamiento con una formula de acuerdo a población que el INEGI, eso dejo muy tranquilo a los gobernadores no es un tema partidista y político, hubo estados que les rebajaron porque estaba recibiendo de más y a otros que de menos como a Guanajuato les aumentaron", señaló.