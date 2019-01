Secretarios exponen a diputados de Morena proyectos de AMLO

Elia Castillo

Los titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, explicaron a los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la pavimentación de 400 caminos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

En conferencia de prensa posterior al encuentro que sostuvieron con legisladores de Morena en el marco de su reunión plenaria, los funcionarios hicieron llegar las demandas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura.

“Otro de los temas que nos ha encomendado el señor Presidente de la República es el de la conclusión de muchas de las obras que están en proceso, que están pendientes, algunas que se han interrumpido por algún tiempo, pero que permitirán facilitar la comunicación, el transporte con un objetivo específico, el desarrollo regional y el ordenamiento territorial, con el objeto de desarrollar los sitios del país en donde no ha habido posibilidades, arraigar ahí a la gente, para que tenga todo lo necesario para ejercer sus derechos ciudadanos de libertad, de comunicación, de derecho a la conectividad, de salud, de cultura”, detalló Jiménez Espriú.

La estafa maestra

El titular de la Sedatu, Román Meyer, señaló que continúan las investigaciones por el presunto desvío de recursos en el que incurrió la ex titular de la dependencia, Rosario Robles, detalló que el órgano de control se encarga de las indagatorias, aunque dijo que han detectado en varias ocasiones “que no es compatible” la documentación” entregada por la ex funcionaria con la que se audita, lo que retrasa los resultados de la investigación.