Reprocha diputado del PAN intervención del ayuntamiento en elección

Elena Domínguez

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López acusó al ayuntamiento de Puebla de intervenir en la elección de juntas auxiliares para nombrar a presidentes afines al gobierno municipal.



En sesión ordinaria, Oswaldo Jiménez enlistó las irregularidades presentadas durante la elección de presidentes auxiliares, mediante las cuales se hizo evidente la falta de oficio e incapacidad del ayuntamiento para tomar decisiones y garantizar la gobernabilidad.



En su momento, los diputados Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gabriel Biestro Medinilla de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), coincidieron en que es necesario adecuar el marco normativo conforme a las necesidades de estas demarcaciones.



Gabriel Biestro se refirió a los señalamientos de su compañero Oswaldo Jiménez, los consideró sin fundamentos y como un “ataque feroz”, cuando no se vio una reacción así durante los hechos de violencia en la jornada electoral del 1 de julio. No obstante, dijo que si hubo actos irregulares, se deben denunciar porque no se van a “solapar” situaciones al margen de la ley.





