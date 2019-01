Carlos Olvera

El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, aseguró que el padre del regidor de Morena, Oscar Aguayo, no podrá renovar su contrato de asesor externo adscrito a la secretaría del Ayuntamiento, porque él no firmará su autorización.



De hecho manifestó que no sabe cómo se le fue a pasar la primera vez ya que él es el que autoriza quiénes son los que prestan esos servicios.



La semana pasada el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, reconoció que el padre del mencionado edil trabajaba como asesor externo en la secretaría y que había sido contratado porque el propio regidor entregó la documentación y lo recomendó, sin embargo una vez que se dio a conocer públicamente del parentesco y de la posibilidad de que se incurriera en un acto de nepotismo, el propio regidor negó los hechos.



Al ser cuestionado al respecto dijo “ya platicamos nosotros con el secretario, no sé ni siquiera por qué lo contrataron y eso que yo firmo todas las entradas, las altas y las bajas y la verdad es que hay quien se quiere pasar de vivo, pero todos venimos a trabajar y no a pasarnos de vivos no haber que bien sacas en lo particular”.



¿Entonces ya no se le firmará el contrato de este mes?, por supuesto que no, hay que ver cuáles son sus capacidades y para que lo quería ahí el secretario, yo por eso les pido que le pregunten a él”.



En entrevista por separado, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, indicó que Oscar Aguayo (padre) se contrató en el mes de diciembre y en el mes de enero ya se le dio el primer pago correspondiente a este mes, sin embargo, estarían revisando “si se le renueva el contrato o no y todo indica que no”.



“No se ha tenido ya ningún contacto de relaciones laborales, solamente lo que se ha entregado y es lo que tenemos”, añadió.