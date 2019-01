Proponen pacto de civilidad en el Congreso

Elena Domínguez

Ante los apoyos que un grupo de diputados han manifestado a favor y en contra de aspirantes a la candidatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres consideró prudente firmar un pacto de civilidad para no promover a los interesados en participar en el proceso electoral.



“Todavía no empieza el proceso electoral y el Congreso ya se está convirtiendo en una arena política, eso es gravísimo, estamos repitiendo lo que cuestionamos y criticamos en el pasado reciente, es un llamado a todos los diputados a esperar a que se emita la convocatoria”, dijo.



Consideró que es importante blindar al Congreso para que cuando inicie el proceso comicial no se utilice la tribuna como una extensión de las estrategias de los partidos políticos, pues se deben otorgar las garantías para que el Legislativo no se use con fines electorales.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinill expuso que no es necesario realizar este acuerdo, ya que es una obligación de los diputados separar sus labores en el Legislativo con el proceso electoral.





