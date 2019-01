El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja en los cambios necesarios para el desarrollo del país, pero pidió paciencia pues no es fácil “echar a andar un gobierno que estaba parado”.





Durante la presentación de los programas integrales para el bienestar en Culiacán, destacó que Sinaloa fue el primer lugar de los estados norteños que votaron a favor de la “cuarta transformación” en las elecciones federales de julio, por lo que agradeció a la población y aseguró que “amor con amor se paga”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Quirino Ordaz, Andrés Manuel realizó la entrega de tarjetas a beneficiarios de los programas Jóvenes construyendo el futuro, pensiones para adultos mayores y personas discapacitadas, entre otros.

En su participación, el mandatario estatal aseguró que López Obrador es el mejor aliado de los sinaloenses y que se “ha fajado”, pues es un hombre que está combatiendo a fondo la corrupción.



Ordaz Coppel celebró que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente y coordinadora nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, haya propuesto iniciar en Mocorito el programa nacional de fomento a la lectura.

"Quirino es un buen gobernante, y si no les gusta, NO me importa"

Al cierre del mitin en Culiacán, el jefe del Ejecutivo refirió a la población que regresará a Sinaloa para continuar impulsando las actividades productivas del estado y calificó a Quirino Ordaz como un buen gobernante.

“Voy a regresar a Sinaloa, voy a estar constantemente recorriendo Sinaloa con el gobernador Quirino, que es un buen gobernante, un hombre responsable, y si no les gusta, NO me importa, yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”, exclamó.