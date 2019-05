Ricardo Alanís

Luego de las recurrentes violaciones a las tarifas del transporte por parte de empresarios que operan el servicio, y la complacencia del director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, diputados del PAN pedirán a la Comisión de Anticorrupción acelerar el juicio político, con la intención de destituirlo del cargo.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, declaró que en la sesión de este miércoles de la Diputación Permanente, presentarán un punto de acuerdo para fincarle responsabilidades a Longoria Treviño, por no intervenir ante estos abusos de los representantes de las rutas urbanas.

“Los transportistas se le revelan al Gobierno y así como hay autogobierno en los penales, ahora hay autogobierno en el transporte de Nuevo León, ¿y dónde está la autoridad?, no puede controlar nada. Definitivamente lo he venido manifestando: ¿Dónde está Longoria?, ¿para qué queremos a una Agencia Estatal del Transporte, que en base a la ley actual controla el actuar de los transportistas?.

“Nosotros hemos pedido la cabeza de Longoria en varias ocasiones, aquí el problema es que la Comisión de Anticorrupción no ha avanzado, creo que dice que no tiene suficientes argumentos para hacerle juicio político a Longoria. Mañana en el pleno de la Permanente le solicitaremos a la Comisión Anticorrupción que ya dictamine el juicio político para ver si podemos dictaminar a favor el tema de Longoria para sacarlo de la Agencia: no sirve, definitivamente no sirve”, expresó.

Agregó que para la nueva Ley de Movilidad integrarán mesas de trabajo para integrar las cuatro propuestas presentadas, una por el Gobierno del Estado, la de la fracción legislativa de Morena, y las otras dos, una la del PAN, y otra por parte de organismos empresariales.

La versión del legislador surge luego que se publicara que mientras que el aumento ilegal en al menos 17 rutas continuó ayer, el Gobierno Estatal informó que “analiza de manera particular los actos realizados por algunas líneas de transporte” para actuar en consecuencia.

