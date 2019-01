Pedro Sánchez aplaude el plan en migración

Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer al mandatario del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en Palacio Nacional, donde acordaron comenzar una nueva etapa de relación bilateral para fortalecer los lazos comerciales, políticos, sociales y culturales.



Se reunieron con sus gabinetes económico y diplomático a puerta cerrada y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa en la que manifestaron sus coincidencias en las visiones de gobierno.



Sánchez Pérez-Castejón —mandatario de izquierda igual que el tabasqueño— se sumó al proyecto del gobierno mexicano para mitigar la migración en Centroamérica mediante las inversiones.



“Yo quisiera aplaudir el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que está impulsando el gobierno de López Obrador. Volcar recursos económicos para que se pueda lograr prosperidad en esos países, me parece que es fundamental para tener una migración lo más ordenada posible”, dijo.



El español coincidió en que la migración es una responsabilidad compartida y que tiene que ser vista como un desafío común, a fin de que entre todas las naciones se revierta la falta de oportunidades.



Por su parte, el gobierno de López Obrador se comprometió a establecer una comisión organizadora para los eventos conmemorativos del exilio español, que estará a cargo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.



Durante su recorrido por Palacio Nacional, los presidentes hablaron de la cultura compartida de la antigua colonia y metrópoli, de la obra del muralista Diego Rivera, de la Guerra Civil española, del exilio, la literatura y los talentos mexicanos y españoles.



Ambos coincidieron en que “hay condiciones inmejorables para que México y España refuercen y mejoren sus lazos de amistad y cooperación”.



Esta es la primera visita de un jefe de gobierno extranjero en la era López Obrador, por lo que Sánchez Pérez-Castejón agradeció “el honor que dispensa al gobierno de España” al recibirle.



UN DETALLE



Por la tarde, el presidente español asistió a una comida en su honor en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ahí sorprendió a López Obrador con un regalo “que fuera lo más personal posible”: el acta de nacimiento de su abuelo, nacido en 1893 en un municipio de Cantabria.



El presente, dijo Sánchez Pérez-Castejón, “es reivindicar, precisamente, los lazos, las raíces que al final tiene el pueblo mexicano y tiene el pueblo español en el otro país”.



Asistieron al encuentro empresarios de las dos naciones, quienes recalcaron el interés de compañías españolas y mexicanas en reforzar sus inversiones y garantizar un respaldo económico para el crecimiento conjunto.



López Obrador dijo que México recibirá y respetará a todas las empresas extranjeras interesadas en invertir en el país, pero no tolerará que participen en actos de corrupción o no actúen bajo un compartimiento ético.



“Pondría un acento que no es con dedicatoria a un país, sino a todas las empresas del mundo: queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético, no queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno”, resaltó.



12 PUNTOS DE ENTENDIMIENTO



Ambos mandatarios refrendaron la vigencia de la Asociación Estratégica México-España, con proyección en los espacios bilateral, iberoamericano, birregional y multilateral, sustentada en un diálogo político al más alto nivel.



Acordaron celebrar las contribuciones del exilio español a México y construir sobre su legado una nueva etapa de colaboración y diálogo bilateral a fin de poner en marcha un programa de actividades a lo largo de 2019 para conmemorar su acogida en nuestro país.



También se coordinarán acciones culturales y educativas a través de un nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles, California, Estados Unidos, hogar de la mayor comunidad hispanoparlante dentro de un país con una lengua predominante distinta.



Anunciaron la determinación de sus gobiernos de trabajar juntos en la implementación del Plan de Desarrollo Integral acordado por México con El Salvador, Guatemala y Honduras, en favor del bienestar y la integración social de la región.



Reiteraron su preocupación por la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. Pactaron renovar y fortalecer el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica.



Se congratularon por la reciente apertura de la Casa de México en España, espacio para la promoción integral de México en materia económica, cultural, turística, gastronómica, educativa y de innovación empresarial.



Destacaron el dinamismo y el buen estado del intercambio económico y comercial entre México y España. López Obrador agradeció el apoyo de España durante el proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea.



Los presidentes reivindicaron la importancia del multilateralismo, la cooperación, la legalidad internacional y la búsqueda del crecimiento estable de la economía mundial, que atienda igualmente las desigualdades y genere condiciones de equidad y desarrollo a nivel internacional.



Convinieron reforzar la colaboración en temas prioritarios, como medio ambiente y combate al cambio climático, migración, Agenda 2030, derechos humanos e igualdad de género.



Por último, resaltaron el papel de la Comisión Binacional México-España como el mecanismo que permite llevar a cabo una revisión integral de la relación bilateral, con un enfoque orientado a la acción, e instruyeron a sus cancilleres a presidir su decimotercera versión en el segundo semestre del presente año en la Ciudad de México.



VÍA TWITTER



PRESUMIENDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador “presumió” a su homólogo español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el mural “Epopeya del pueblo mexicano”, de Diego Rivera, de quien destacó: es “nuestro Picasso”.



JUSTICIA SOCIAL

Sánchez Pérez-Castejón publicó en su cuenta de Twitter que comparte con el tabasqueño el objetivo de ”luchar contra la desigualdad”, porque, “solo desde la justicia social podremos responder de manera efectiva a los desafíos que tenemos por delante”.