PAN no se opone a que INE atraiga la elección

Elena Domínguez

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas manifestó que el blanquiazul no se opondrá a que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga la elección para gobernador.



La líder del partido indicó que da su voto de confianza al INE para que organice los comicios, pero también al Instituto Electoral del Estado (IEE), que tiene la atribución de realizar la elección.



“Estuvimos representados en el INE y nosotros respetaremos la decisión sobre este tema, lo que puedo asegurar es que pedimos que el gobernador interino y alcaldes no intervengan en este nuevo proceso comicial”, indicó.

Genoveva Huerta presentó una organización llamada Regiones por Puebla, que se integra por 160 ex funcionarios panistas, ex alcaldes y ex diputados.





ARP