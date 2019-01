Olga Sánchez niega haber llamado corrupto a Fox

Daniel Venegas

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se trata de una falsificación el mensaje que circula a través de las redes sociales en el que supuestamente llama “corrupto” al ex presidente Vicente Fox.



A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria federal señaló que “bajo ninguna circunstancia me he referido ni me referiré a persona alguna y menos hacia un ex presidente ni a la investidura, en los términos expresados en este tuit que circula en redes sociales y que es claramente una falsificación”.



Sánchez Cordero colocó además una captura de pantalla del mensaje falso, que contenía su foto y cuenta de Twitter, colocando la leyenda “fake” en letras rojas, a manera de sello.





El mensaje al que se refiere la secretaria de Gobernación señala “Yo no recuerdo haber trabajado con un corrupto como VicenteFoxQue, en todo caso la gente que trabajaba con él debía obedecer, caso contrario él se encargaba de censurarlos, fanático, dictador, mesías, mandilón…”

Bajo ninguna circunstancia me he referido ni me referiré a persona alguna y menos hacia un expresidente ni a la investidura, en los términos expresados en este tuit que circula en redes y que es claramente una falsificación. pic.twitter.com/1fENaziHkR — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 29, 2019









