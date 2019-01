Muerte de MEAH y RMV provocaron desajustes

Elena Domínguez

El fallecimiento de la gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo, y el senador, Rafael Moreno Valle, generó “desajustes” al interior del Partido Acción Nacional (PAN); no obstante, el blanquiazul se debe reconstruir para tener el triunfo en las próximas elecciones, consideró el diputado local, Oswaldo Jiménez López.



El legislador manifestó que todos los panistas deben acoger el discurso de unidad del PAN para recomponer la institución ante la pérdida de dos de sus principales liderazgos; en ese sentido, se deben cerrar filas para fortalecer al partido de cara a la elección y superar posibles rupturas.



“Es un evento que sacudió al panismo no solamente local sino nacional, a la política en general y obviamente hay desajustes propios de la usencia de liderazgos con tanta representatividad en el partido, pero las instituciones son permanentes y los individuos estamos de paso en ese sentido tenemos que pensar para reconstruir lo que se pudo haber deteriorado”, consideró.



Recordó que el partido ya está trabajando en la unidad para organizarse, el miércoles pasado con la reunión del consejo estatal y los encuentros que encabeza la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta con las distintas agrupaciones del PAN.



“El discurso unánime de los presentes es que no podemos seguir abonando a la división del partido, tenemos que ir en unidad, se han instalado mesas. La semana pasada vino el dirigente y se sentaron todos los liderazgos y el pronunciamiento es el mismo, ir en unidad y hacer lo que sea posible para recomponer las partes de la institución que pudieran estar lesionadas”, indicó.



Jiménez manifestó que serán las instituciones correspondientes las que analicen la posibilidad de atraer la elección. En ese sentido, el blanquiazul aceptará lo que sea mejor para el estado en función de la participación y el cumplimiento de los principios constitucionales.



Al final, el diputado descartó que se solicite el relevo de la dirigente estatal, pues la presidenta sale fortalecida con el apoyo de los militantes pese a las especulaciones.



El pasado 17 de enero, Marko Cortés, dirigente nacional aprovechó su visita a Puebla para exigir el esclarecimiento de los hechos por los que murieron la gobernadora y el senador, pues no hay elementos para pensar que el fallecimiento de ambos políticos fue un accidente.



“No hay elementos que nos hagan sentir o ver que fue una falla humana, del equipo o del mal clima, por ello es que estamos en espera de que se nos diga qué fue lo que ocurrió”.





ARP