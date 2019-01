Mañana iniciará segundo periodo del Legislativo

Ricardo Alanís

Con propuestas en agendas mínimas, como proteger la vida desde la concepción, y reformas a la Ley del Transporte para que sea el Poder Legislativo el que decida las tarifas del transporte urbano, diputados del Congreso del Estado iniciarán mañana el segundo periodo de sesiones del primer año de la actual legislatura.



El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado priista Marco González, comentó que además verán temas de medio ambiente y revisión de cuentas públicas y la propuesta de revocación de mandato.



Al arranque del periodo se convocará a una sesión normal, a las 11:00, sin protocolo especial, por lo que no se espera la visita del gobernador Jaime Rodríguez como antes se acostumbraba, ni representantes de otros poderes.



“El próximo viernes arranca el segundo periodo, mañana tenemos una reunión de Cocri para ver las agendas mínimas de todas las legislaturas y poder hacer una agenda mínima en común, y poder estar ya trabajando en una manera responsable, teniendo en cuenta que hay un rezago que tenemos que abatir y será una de las prioridades que tenemos en este periodo: abatir el rezago en todas las materias pendientes.



“Va a ser una sesión normal, ya no va a ser como en la pasada legislatura, donde se hacía una instalación, prácticamente volvemos a lo tradicional, donde es un simple arranque de periodo”, declaró.



Propuestas del GLPAN



Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, expresó que no solo temas como proteger la vida desde la concepción y la reforma a la Ley del Transporte para que el gobierno no decida las tarifas urbanas, sino los legisladores, además de ampliar la legítima defensa a los vehículos y negocios, son parte de su agenda mínima.



Expresó que pretenden aplicar fórmulas adecuadas para definir las tarifas, sin que sea una decisión política.



“La ampliación de la legítima defensa es parte de nuestra agenda, no vemos que nadie más la traiga, a lo mejor no va a ser la agenda del Congreso, pero sí va a ser la agenda del grupo legislativo del Partido Acción Nacional.



“Vamos por varios temas importantes; algunos temas de transporte, que sea el Congreso quien tome la decisión en cualquier aumento a la tarifa, que ya no sea unilateral de parte del gobierno del estado. En el PAN vamos a trabajar fuertemente en el derecho a la vida desde la concepción, que es un tema que lo traemos en la agenda nacional, y ya está en la primera vuelta, es un tema constitucional y esperemos poderlo sacar en el siguiente periodo”, dijo.