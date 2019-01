Llaman a empresarios a ampararse de ‘error’ fiscal

Silvia Arellano

Samuel García, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, pidió a empresarios ampararse por el “error” que cometió el gobierno federal de eliminar la Compensación Universal de la Ley de Ingresos 2019.



El legislador de Movimiento Ciudadano dijo que los empresarios deberán presentar su recurso antes del 13 de febrero, porque de lo contrario el gobierno federal los llevará a la quiebra.



“El tema es alertar a los contribuyentes para que se amparen contra esta reforma, el amparo vence el 13 de febrero, y hay seguridad que se va a ganar, porque ya existe jurisprudencia a favor de los contribuyentes”.



“La Compensación Universal es una mecánica para que los contribuyentes puedan compensar impuestos a favor contra impuestos a cargo y no desembolsar grandes cantidades para no pedir devoluciones”, detalló.



Recordó que en diciembre, el Senado eliminó la Compensación Universal, con lo que “prácticamente todas las empresas de exportación, de alimento, venta de medicinas, como las farmacéuticas, y algunos servicios como los de avión, boletaje, espectáculos y el transporte van a quebrar con esta reforma, porque no van a tener una mecánica de compensar todo el IVA o IEPS a favor que sus giros les producen”.



Mencionó que cuando se aprobó el paquete, Hacienda se comprometió a corregir el error, pero no se hizo, “por eso es muy peligroso, porque quien no se ampare y consiga la suspensión, ya no va a acreditar sus impuestos contra otros, a partir de la declaración mensual de enero que se presenta en febrero”.



Los giros que pueden verse afectados son los que exportan, el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, venta de alimento y medicinas; así como algunos de servicios como telefonía y venta de vuelos.