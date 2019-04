Jiménez minimiza la salida de priistas

Elvia García

Al reunirse con mujeres de la Unidad Habitacional La Margarita y la colonia Loma Encantada, el candidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, Alberto Jiménez Merino, dijo que a los priistas no les preocupa que sus militantes decidan cambiar de proyecto, por lo que no descartó que el acercamiento que tuvo el PAN con el priista, Enrique Doger, es por conveniencia, pues buscan un sustituto para su candidato, Enrique Cárdenas, en caso de que este no levante durante la campaña.

No obstante, evitó hablar más sobre tema, pues indicó que está concentrado en sus propuestas. A la par, expuso que hasta el momento no está dentro de las encuestas, pero si está en la preferencia del electorado, debido a que lo conocen en los 217 municipios, por el trabajo que ha realizado durante estos 27 años como servidor público.

El candidato a gobernador adelantó que antes de que culmine abril presentará su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, mejor conocida como 3 de 3. “Yo he presentado todas mis declaraciones, son públicas, no tengo ningún inconveniente en presentar ni la 3 de 3 ni la 4 de 4 porque siempre me he manejado con la mayor responsabilidad”,

Respecto a la reunión con mujeres del sur de la ciudad en la colonia Loma Encantada y en la Unidad Habitacional La Margarita, el priista les resaltó la importancia de atender la inseguridad con planes integrales. Además, indicó que es una obligación del gobierno asegurar el acceso al vital líquido, “para mí son muy importantes agua, alimentación y salud”, por lo que mencionó que el estado “tiene una gran sed, porque sus manantiales y pozos se han ido secando; es necesario atender esa problemática como una prioridad para futuras generaciones”.





