Fernando del Collado

Político de palabra y firmeza. Ha gobernado a Guerrero sin miedos. Encarando al crimen. Resistiendo. Y eso, a más de tres años, ya le parece una ganancia:

¿Qué tal gobernador?

Gusto saludarte.

¿Guerrero como siempre?

Siempre puesto, pendiente.

¿Sin rodeos?

Con claridad.

¿Satisfecho con lo hecho?

No, hay muchas cosas que no se han podido hacer.

¿Qué le falta por hacer?

Principalemente el tema de seguridad, educación, empleo.

¿Diría que ya es un “Guerrero con orden y paz”?

No, esa frase se ha ido en los hechos muy lenta.

¿Cuántos años más faltaría para eso?

No solamente lo que resta de mi sexenio, sino tiempo más.

¿No querrá reelegirse?

De ninguna manera.

¿Y la revocación de mandato?

Es un formato que en Guerrero ya existe.

¿Sería bueno que se le aplicara?

No tendría ningún inconveniente.

Por cierto, ¿que después de usted sigue Nestora Salgado?

Lo que diga el pueblo de Guerrero.

¿No es igual de guerrera que usted?

Son cosas y formaciones diferentes.

¿Eso lo saben Los Rojos?

Lo sabe el pueblo de Guerrero.

¿Lo han dejado gobernar?

Son momentos y circunstancias difíciles.

¿Tregua?

Ninguna.

¿Negociación con ellos?

Ninguna.

¿Se les ha de temer?

Si se tiene miedo, mejor hay que retirarse. Yo no tengo miedo.

¿Por quién se decanta para ser su sustituto?

Ninguno en especial.

¿Tulio Pérez?

Está muy ocupado.

¿Nepotismo en su Estado, gobernador?

¡No, ninguno!

Insisto, ¿Nestora lo está dejando gobernar?

Sí, no tengo ningún problema. La ayudé.

¿Y Pablo Sandoval?





También, hay coordinación.

¿Nuevo censo, nuevos votos?

Por supuesto.

¿Ya vio que se rearman las autodefensas con una alianza?





Normal, ellos defienden sus intereses, el gobierno los de la generalidad.

¿Entonces legalizar las policías comunitarias fue un fracaso o un éxito?

La ley está muy bien, se ha abusado por quienes no tienen que cobijarse en esa ley.

¿Ya se sabe quién mató a la regidora María de Jesús Meléndez?

No.

En fin, ¿ya viene el descanso de Semana Santa?

Maravilloso Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco. Ahí los esperamos.

¿Todo listo con el Tianguis Turístico?

Debe ser el mejor tianguis de la historia.

¿Puertos y playas seguras?

Sí, se han mejorado mucho.

¿Tan listas como las cámaras de seguridad?

Sí, han mejorado mucho.

Seamos serios, ¿cuántos asesinatos calcula se registrarán esta Semana Santa?

Menos que los del año pasado y que el antepasado.

¿Con cuántos diría que es un éxito?

¡Que no hubiera ninguno, por supuesto!

¿Tregua pactada?

No. Trabajo coordinado con las instancias federales de la seguridad.

¿Eso ya lo sabe el obispo de Chilpancingo?

Lo sabe y lo hemos platicado.

¿Qué le saben, gobernador?

Lo que es público. No oculto nada.

¿Ni por secreto de confesión?

Ni por secreto de confesión.

¿Hace dos años le preguntamos que la violencia en Guerrero no había llegado con usted, pero tampoco se había ido?

Pero ha disminuido últimamente.

¿Sigue Acapulco como la ciudad más violenta de México?

No lo acepto, los datos no coinciden. Acapulco ha mejorado mucho.

¿Entre las diez más inseguras del mundo?

Se ha magnificado el tema. Acapulco y Guerrero han mejorado muchísimo.

¿Sigue siendo un tema de percepción?

Es un tema de percepción. En números se ha disminuido el indicador delictivo.

¿Guerrero la segunda entidad con mayor número de homicidios?

No, andamos en el sexto; del primero al sexto lugar en tres años.

Don Héctor, ¿cuándo se debe reconocer el fracaso?

Es un asunto de sentimiento y percepción. Yo creo que no me ven como un fracasado.

¿Y en política cuándo se debe uno retirar?

Cuando tu estado de ánimo se haya cansado.

¿Guerrero resiste otro Astudillo?

No, no es mi interés ni mi orientación. Me voy en dos años y medio.

¿Sigue firme?

Firme y sin miedo.

¿No se siente solo?

Ya lo dije, no me gusta sencillamente dormir solo. Todo lo demás estoy normal.

¿Y no lo han dejado solo?

No, no me han dejado solo.

¿Ni el PRI?

No, a mí no.

¿Y el presidente AMLO?

Hay una relación de respeto con él.

¿"Como me abuchees serás abucheado", será un proverbio del nuevo gobierno?

Espero no sea así. Espero respeto a las instituciones y a quienes las representamos.

¿Estamos para seguir polarizando?

No, la confrontación no ayuda a nada.

¿Igual hace dos años le preguntamos si estaba en la mira de los cárteles?

No creo. Trabajo para el bien general, no para enfrentarme con los grupos criminales.

¿A quién le conviene que siga siendo gobernador?

Al pueblo de Guerrero, si no ya me hubieran corrido.

¿A quién no le convendría?

A los adversarios políticos.

¿Ya ha pasado por un control de confianza?

¡Este es un control de confianza también!

¿Por el polígrafo?

Últimamente no.

¿Algo que ocultar?

No acostumbro a decir mentiras.

¿Ahora mismo está mintiendo?

De ninguna manera.

¿Se ha inmiscuido en algún proceso de elección en sindicatos?

No, he sido muy cuidadoso.

¿Ni con los trabajadores de salud?

Tampoco.

¿Hace dos años le preguntamos si solicitaba derecho de piso?

Ni lo solicité antes, ni hoy, ni lo solicitaré mañana.

¿Nuevas propiedades?

Ninguna en especial.

¿Cuentas bancarias?

Las mismas.

¿Dinero en cajas fuertes en ranchos?

Ni ranchos, ni cajas fuertes.

¿Entonces, sigue siendo el gobierno que necesita Guerrero?

Al menos no me han corrido. En Guerrero, resistir más de tres años ya es ganancia.

¿No ve que es tiempo de pedir perdón?

¿Por qué?

¿Nos debe pedir perdón España por los agravios de la Conquista?

Creo que no.

¿Cuentan que ha habido más agravios después de la Colonia que en ella?

Tendríamos que revisarlo.

¿La cultura de la paz ha de pasar por el perdón?

Para la paz hay que saber perdonar.

¿Usted ha perdonado?

Mucho.

¿Odios?

No los tengo.

¿Vengativo?

Tampoco.

¿Eso lo sabe Evodio Velázquez?

Lo saben todos.

¿No hay agravios para los guerrerenses?

Sí, la pobreza, el abandono.

¿Y agravios será un eufemismo de los crímenes?

No tiene nada que ver.

¿La Guardia Nacional es un eufemismo de la militarización?

Espero que no.

¿Eso quería?

Sí claro, luché por eso. Hay que esperar buenos resultados.

¿No ha sido el Ejército el que ha estado combatiendo el crimen hace 12 años?

Sí, por eso defendí primero la Ley de Seguridad y después la Guardia Nacional.

¿Entonces ha fracasado o ha sido un éxito?

Creo que van a ser mejores.

¿Ha salido a ver qué opinan del Ejército en su tierra?

Sí, conozco encuestas del Ejército, la Marina, la Policía Federal, del Estado.

¿Y?

No es una mala percepción.

¿Hace dos años le preguntamos sobre El Tequilero?

Entiendo que ya murió.

¿Le hubiera preferido vivo?

A nadie se le desea la muerte, aunque sea delincuente.

¿Tenía mucho que decir?

No tuve nunca conocimiento de qué es lo que sabía.

Por cierto, ¿la solución es la amapola?

Sí, para la medicina.

¿La amapola para los guerrerenses?

Siempre y cuando sea en medicina.

¿Para Los Rojos?

No, eso es un negocio fuera de la ley.

¿Para el gobierno?

Debe de regularizarse y debe ser medicinal.

¿Se hará?

Tarde que temprano, temprano que tarde.

¿Y los morenos llegaron para quedarse?

Es lo que quiera el pueblo de Guerrero.

A propósito, ¿qué está pasando en el PRI?

Estamos todavía en el luto.

¿Se sigue sintiendo igual de priista?

Sí, pero muy consciente de nuestra nueva realidad.

¿En qué priista se representa?

En el progresista, el que trabaja para la sociedad.

¿En Alfredo del Mazo?

Es mi amigo.

¿Para quién opera rumbo a la dirigencia nacional?

Hasta ahorita no me he comprometido con nadie.

¿Osorio Chong va o no?

Entiendo que no.

¿Ulises Ruiz?

Sí está participando.

¿Narro a qué juega?

Es un buen prospecto.

¿Y llevaría al PRI como llevó Salud?

Son dos cosas diferentes.

¿Ivonne tiene posibilidades?

Una mujer muy digna.

¿El PRI es de sus gobernadores?

No, el PRI es de su militancia.

¿Y ya se preparan para el 2021?

Primero hay que ver qué vamos hacer con el PRI para preparar 2021.

¿Reviven?

Hemos revivido.

¿Con alianzas?

Nuevas alianzas con los que no las hemos tenido.

¿En verdad quieren volver a gobernar al país?

Es el fin primario de los partidos políticos, el poder.

¿Y lo gobernarían como usted en Guerrero?

Depende de cada quien.

¿Como en el Estado de México?

Depende de cada quien.

Vuelvo, ¿qué está pasando en Puebla?

Un momento muy complejo después de la muerte de la gobernadora.

¿Qué pasó ahí?

No lo sé, no conozco las investigaciones.

¿Pierden Puebla?

Hay que esperar qué pasa.

Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que vio a Mario Marín?

Tiene muchos años.

¿Dejó de ser priista?

No lo sé.

¿Estará con Barbosa?

No lo sé.

¿Mario Marín debe pedir perdón?

Es un asunto de él.

¿La inacción es un eufemismo de corrupción?

Claro, no hacer también es un acto de corrupción.

¿Y ya vio a Ángel Aguirre?

Sí, sí lo he visto, lo he saludado.

¿Debe pedir perdón por agravios?

Un asunto que hay que preguntárselo al pueblo de Guerrero.

A propósito, ¿dicen que Ayotzinapa está en revisión?

Sí, ojalá y existan mejores resultados.

¿Qué sabe de Ayotzinapa que no haya dicho?

Todo lo que sé, lo he dicho.

¿Qué se descubrirá?

Se debe descubrir exactamente qué pasó con los jóvenes.

¿Seguirán vivos?

Ojalá, quisiera que siguieran vivos.

¿Los Rojos actuaron solos?

Las investigaciones que se conocen dicen que no.

¿Crimen de Estado?

Participación de las policías municipales es lo que se sabe.

¿AMLO debe pedir perdón por los Abarca?

Hay que preguntárselo a él.

¿También piensa que AMLO está improvisando?

No, trae muchas ideas para gobernar, algunas no pueden gustar, pero trae ideas.

¿Hay que empezar a temerle?

No, hay que entenderse con él.

¿No quiere aprovechar para decirnos que se pasa a Morena?

No, no aprovecharía porque no lo tengo pensado.

¿Priista de siempre?

Y seguiré así.

¿Y guerrero como siempre?

¡Guerrero por delante!