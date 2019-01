J. Jesús Rangel M.

El general de brigada diplomado del Estado Mayor Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que en ningún instante” se dedicó al huachicoleo y que su departamento no costó 176 millones 141 mil 202 pesos, como reportó a la Secretaría de la Función Pública en su declaración patrimonial de mayo de 2017.



En una carta enviada a MILENIO, precisó que se equivocó en la presentación del documento porque “no me percaté de no haber puesto los puntos decimales en la colocación correcta, dando idea de cantidades en espacio y precio superiores a los datos reales y correctos”. El precio real del departamento ubicado en Acapulco es, dijo, de un millón 761 mil 412.02 pesos.



El ex funcionario, en situación de retiro militar como afirma en la misiva, se refirió a la información publicada el pasado día 19 por MILENIO, donde se dio a conocer que un “General vinculado al huachicoleo declaró a la SFP depa de 176 mdp”. No dice si está sujeto a investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) ni si sus cuentas bancarias fueron congeladas al igual que las del general brigadier Eduardo León Trauwitz, quien también ocupó la misma subdirección.



Ambos generales fueron denunciados ante la PGR por trabajadores de Pemex a su servicio por apoyar actividades de huachicoleo, como lo informó MILENIO el miércoles 16, al ordenarles “sembrar tomas clandestinas” y obligarlos a no reportar nada al Ministerio Público sobre la localización de operaciones ilícitas en ductos de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin citar nombres, ha insistido en varias ocasiones que hay militares sujetos a investigación por el huachicoleo.



Herrera Pegueros señaló en su carta que durante su estancia “en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, en donde presté mis servicios por un periodo de dos años y tres meses, en ningún instante me dediqué al huachicoleo y, muy por el contrario, siempre me dispuse a combatirlo”.



Agregó que en “la ejecución de mis actividades como subgerente regional y posteriormente como gerente de Seguridad Física puse todo mi esfuerzo y realicé todas las medidas al alcance de mis posibilidades y recursos disponibles, para evitar el robo de hidrocarburos y dar seguridad a la gran cantidad de ductos con que cuenta la red de distribución de hidrocarburos de Pemex en territorio nacional, anteponiendo mi honor y dignidad como soldado en situación de retiro del Ejército Mexicano y por supuesto la honorabilidad de mi familia”.



Al referirse al departamento con valor millonario declarado ante la SFP, expuso: “Les quiero decir que este inmueble fue adquirido en el año 2010, tiene una dimensión real de 113.42 metros cuadrados de construcción y 12.5 metros cuadrados de un espacio destinado para estacionar un vehículo, superficie privativa total 125.95 metros cuadrados, el cual, por su ubicación en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro., tuvo un costo de un millón 761 mil 412.02 pesos, haciendo uso para su adquisición de un préstamos denominado Credicasa, que nos otorga Banjército (aún no termino de pagar), complementándolo con un ahorro personal y reuniendo así la cantidad requerida”.



El general Herrera Pegueros reconoció ser “el responsable de los datos erróneos” publicados por MILENIO, porque en su declaración patrimonial no se percató de la colocación incorrecta de los puntos decimales, y señaló que con la corrección se “limpiaría la honorabilidad propia y la de mi familia”.