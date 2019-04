Denuncia PAN acarreo en actos de Barbosa

Verónica López

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue el posible acarreo de personas para el arranque de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia, y su candidato Luis Miguel Barbosa Huerta en el Centro Expositor.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por Francisco Fraile García, vocero de la campaña del candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas, así como de Luis Olmos, representante del PAN ante el INE, Huerta Villegas acusó a Morena y a su candidato de violar la ley electoral por pautar spots en radio y televisión al promocionarse como abanderado de un solo partido y no de una coalición.

“Por eso pedimos al INE que realice un conteo preciso de los recursos que se utilizaron para la movilización de personas, pues estamos seguros que, en dicho evento se gastaron más de la mitad del presupuesto para la campaña, una campaña que tiene tintes e ilegalidad, pues a pesar de que el INE prohibió la transmisión de los spots de Morena en los primeros cuatro días de campaña, el partido pautó su contenido publicitario en canales de televisión y en estaciones de radio locales”.

El representante del PAN ante el INE indició que se dará cuenta del caso a la autoridad electoral a fin de que se aplique una sanción, pues “es claro que hay una deficiencia a lo que determinó la Comisión de quejas al bajar los spots que ilegalmente subió Barbosa sin contener los logotipos de todos los partidos de su coalición y sólo pautar el que correspondía a Morena se retoma la queja contra Barbosa y estaremos atentos a que su partido cumpla estrictamente con lo que establece la ley”.

Por su parte, Fraile García adelantó que esta tarde habrá una reunión entre representantes de partidos políticos y el secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla para dar seguimiento al proceso electoral.

“Nosotros siempre hemos sido civilizados o adelanto sobre lo que vamos a dialogar vamos a un diálogo con la mente abierta y a escuchar”.

Sobre el arranque de campaña de Enrique Cárdenas como candidato común de Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, destacó que fue positivo y que durante el proceso habrá acompañamiento de liderazgos con lo que justificó la ausencia de dirigentes nacional ayer en el zócalo capitalino.

De igual forma, el panista cuestionó la presencia del ex gobernador Mario Marín Torres durante el inicio de campaña del candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, al señalar que “desde el punto de vista jurídico no voy a discutir con Mario porque además es abogado, desde el punto de vista social queda pendiente el asunto de Lydia Cacho, me parece que todavía golpea con mucha fuerza su presencia al candidato del PRI”.





