Confía Cárdenas en victoria con participación de 50% en elecciones

Jaime Zambrano

El candidato común del PAN, PRD y MC al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, confió en ganar los comicios del 2 de junio con una participación de 50 por ciento de los electores.

Tras realizar campaña en los alrededores de la planta armadora Volkswagen y ser acompañado por Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de México asesinado en 1994, Cárdenas Sánchez destacó la importancia de la participación de la ciudadanía para que tome la mejor opción para la entidad.

“Yo espero que la participación sea copiosa, que sí llegamos al menos a 50 por ciento, para que de esta manera la voluntad popular de la gente sea la que se imponga sobre cualquier otro medio que se haya utilizado en el pasado”, resaltó.

Ante las encuestas que lo colocan en segundo lugar, el candidato del PAN, PRD y MC aseguró que la mayoría de los ciudadanos no quiere dar a conocer el sentido de su voto, por lo que confió en que el 2 de junio ganará los comicios.

“Se ve el ambiente tranquilo, pero no está tranquilo. Creo que sí hay mucha efervescencia, aunque parezca que no. La gente no quiere decir por quién va a votar. Hay muchos indecisos. No estoy tan seguro de que estén indecisos, más bien, no quieren decir por quién van a votar, por razones obvias en donde hay cierto nivel de miedo para poder expresarse”, comentó.

Reiteró que Puebla se juega su futuro en las próximas elecciones y, con ello, el del país porque se puede comenzar una nueva historia para que sean los ciudadanos quienes estén al frente del gobierno.

“Tenemos que salir a votar todos. Es una responsabilidad con el futuro (…). El futuro es lo que nos estamos jugando, nuestro futuro. Si eso no es bastante para salir a votar, yo no sé que pueda ser bastante”, resaltó.

Comentó que realizará varios cierres de campaña y puso como ejemplo en Cholula y Tehuacán donde estará este fin de semana para invitar a los ciudadanos a salir a las urnas sin temor.

“Estaremos haciendo varios cierres. ¿Por qué son varios y no uno solo? Porque pensamos que la gente debe ser tratada como persona, en lo individual. No una muchedumbre para mostrar músculo. Chequen con sus grupos, en los restaurantes, en la universidad, en la chamba, donde ustedes quieran y van a ver que no es exactamente igual a lo que se dice”, resaltó.

Cárdenas Sánchez rechazó que se sienta nervioso o desesperado en la recta final de su campaña y aseguró que salió fortalecido tras su participación en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aseguró que es incorrecto que se intente decir que estuvo nervioso el día del debate y aseguró que quien no respondió a los señalamientos fue Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla, coalición conformada por Morena, PT y PVEM.

“Me parece que el debate fue un punto de inflexión porque vimos todos los poblanos que nos volvieron a mentir. Sigue sin contestar el candidato Barbosa la pregunta que le hice desde el primer día de la campaña. Lo único bueno de esto es que sí contesto y dijo: estoy mintiendo y qué. Por eso, será un parteaguas”, comentó.





MITM