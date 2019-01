Redacción

El servicio de transporte de taxis en Puerto Vallarta no operará en desventaja, aseguró Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, quien aseguró que los permisos de dos Empresas de Redes de Transporte (ERT) en el puerto serán revocados en el margen de la ley, pero a su vez pidió a taxistas mejorar el servicio.



“La Secretaría de Transporte que encabeza Diego Monraz está en el proceso de revocación de estos permisos. Estamos en la ruta legal para echarlos abajo, no vamos a permitir que esto camine. Se dio también un permiso para transporte de doble piso de transporte público que también ha sido un tema que ha generado en otros momentos debate y discusión, nosotros vamos a revertir esas decisiones porque nos parece que no se pueden tomar a espaldas del pueblo de Vallarta”, señaló el mandatario estatal, que realizó la entrega de placas nuevas para taxis en Puerto Vallarta y anunció nuevos cursos para cambio de licencias de choferes.

Alfaro Ramírez señaló que las ERT operan en desorden y violentan acuerdos y normas establecidas, por lo que se tomarán decisiones en torno a las acciones de la Refundación.



“Creo que la enorme ventaja que tengo y lo quiero decir con toda claridad: es que yo no tengo negocios en el transporte público. Quiero ayudar a la gente que trabaja en esto todos los días, no quiero hacer negocio personal y esa es la gran diferencia con otros gobernantes, por eso vamos a poner orden en el transporte y por eso sé que voy a contar con su respaldo para tomar las decisiones que se tengan que tomar, algunas a veces difíciles”, afirmó.



Ante el gremio de taxistas del puerto, reiteró que los cambios afectan intereses y negocios que se habían hecho en el Estado, por lo que cada decisión que implique desaparición de redes de complicidad tendrá consecuencias.



“El compromiso hoy es claro y lo digo como un mensaje para todos, incluso en la ciudad de Guadalajara, no vamos a permitir este desorden. Nadie está por encima del interés público y quien esté violentando la ley y quien esté creyendo que va a poder seguir actuando por encima de leyes y reglamentos va a topar con pared, es la única manera de poner orden en el transporte público. Ese ha sido un problema en los últimos sexenios. Por eso me siento con toda la tranquilidad de actuar con libertad y firmeza”, afirmó.



Responde Uber

Por su parte, Uber se pronunció a favor de una regulación incluyente, “que permita la libre competencia y que ofrezca a los ciudadanos de Puerto Vallarta la libertad de elegir la opción de movilidad que mejor les convenga”, precisó en un comunicado.

Confirmó que “desde Uber hemos realizado y seguiremos realizando las acciones necesarias con el objetivo de cumplir a cabalidad con lo estipulado por la regulación, como la contribución al Fondo de Movilidad, que hasta el momento suma más de 110 millones de pesos”, además recordó que ha cumplido con el registro de conductores y vehículos dados de alta en la aplicación ante la desaparecida Secretaría de Movilidad, que actualmente es la Secretaría de Transporte.

Agregó que hay disposición para dialogar y colaborar con las autoridades estatales para impulsar una regulación a favor de la innovación para el desarrollo de la movilidad en el destino turístico. “Desde Uber seguiremos trabajando para seguir siendo una alternativa de movilidad accesible, confiable y eficiente para una de las ciudades turísticas más importantes del estado; y sobre todo una oportunidad de emprendimiento y autoempleo para los socios conductores en Puerto Vallarta”, finalizó.

Durante su intervención, el secretario de Transporte dijo que la actual administración estatal recuperar la rectoría en el transporte público y el cambio llega con una nueva imagen de camiones y taxis, así como medidas para una mejor planificación del transporte.

“Ya están listos para empezar a implementar la plataforma tecnológica digital para la interacción entre usuarios, los operadores y la autoridad”, explicó.

En el evento se llevó a cabo la entrega simbólica de 50 placas, que corresponden a 293 de la última convocatoria; en los próximos días se otorgarán las licencias C3, las cuales certifica que el conductor cumplió con 80 horas de capacitación con calidad en el servicio de primeros auxilios y operación de seguridad en las unidades.

SRN