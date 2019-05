Tras bloqueo de cuentas, Villagrán está sin recursos para operar

Mariana Ramos

Sin dinero y con cuentas bloqueadas así es como se encuentra el municipio de Villagrán a cargo de Juan Lara Mendoza, alcalde de Villagrán quien aseguró que tras el bloqueo de cuentas bancarias que están siendo investigadas por la federación por la posible vinculación con el Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha generado una deuda de más de 14 millones de pesos.

“Las obras públicas se encuentran paradas y no se ha pagado la nómina, dando una suma de casi 14 millones de pesos. Entre las obras afectadas está la del Parral y las de la cabecera municipal, donde hemos hecho esfuerzos con la cuenta corriente para que no paren, pero no están al cien”.

"Estamos caminando pero despacito en el tema de la obra, porque de la cuenta corriente de lo que es el predial hemos estado financiando la obra de un dinero que ya está cautivo", declaró.

Lara Mendoza, aseguró también que ha buscado al gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para pedirle apoyo y que no se castigue al municipio, sin embargo dijo que no le han "dado cita".

"No he comentado a nadie y pues les digo qué está pasando. No me ha dado oportunidad de hablarlo con él (gobernador) Lo platique en su momento con el ministerio público adscrito que está en la procuraduría. Ya solicité hablar con el gobernador pero no me han dado respuesta. Qué bueno que la persecución fuera en contra mía pero el perjudicado es el municipio", aseguró.

Las investigaciones a las cuentas bancarias del municipio y del alcalde de Villagrán iniciaron luego de que se diera a conocer que en el círculo principal de la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, ocupan lugares familiares cercanos del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, ex priista, y quien llegó a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza.

Según información de inteligencia de la Policía Federal, en la estructura está el presunto hermano del Alcalde, José Mario Lara Mendoza a quien apodan “El Magia” además de los sobrinos Noé, alias el “El Puma”, Fabián ,“La Vieja”; y Luis Ángel Lara Belman.