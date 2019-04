Tendrán que imponerse sanciones ejemplares para el halconeo: Alcántar

Carlos Olvera

El diputado Rolando Alcántar Rojas, presidente de la Comisión de Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, consideró que tendrán que imponerse sanciones ejemplares para las personas que colaboren con la delincuencia, dándoles aviso cuando se presenten situaciones de riesgo.

Luego de que la bancada del PAN presentó el proyecto de decreto para reformar algunos puntos del Código Penal del estado de Guanajuato, para perseguir el “uso indebido de información y colaboración delictiva”, popularmente llamado “halconeo”, el diputado señaló que es un tema en el que esas personas no se sienten involucradas porque ellos materialmente no cometen los delitos, pero sí son cómplices.

“Tiene que haber sanciones ejemplares para que la gente no se preste a hacer este tipo de servicio a la delincuencia, con la excusa de que no son ellos los que cometen los delitos, pero al final de cuentas están siendo coparticipes mientras no se asuma esa parte de responsabilidad ciudadana, no vamos a tener buenos resultados o los resultados que esperamos”, advirtió.

Aunque la iniciativa fue turnada para su dictamen a la Comisión de Justicia, que preside Cristina Márquez Alcalá, el legislador manifestó que estará presente en las sesiones de la comisión para estar participando porque es un asunto que tiene que ver directo con los asuntos de Seguridad Pública.