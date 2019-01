Temen quedarse en Guanajuato por desabasto

Bryam Torres

Debido al desabasto de combustible que se ha extendido por más de 20 días en Guanajuato, algunos comerciantes de la Feria Estatal de León expresaron su preocupación a que el problema no se resuelva antes de que finalice el evento, y no puedan regresar a sus ciudades natales.

“Nosotros venimos del estado de México y pues si nos afecta el desabasto de combustible porque en primera se caen las ventas pero otra cosa que nos preocupa es que no podemos traer toda nuestra mercancía porque lo hacemos en varias vueltas y ahorita pues no podemos salir de Guanajuato, no hemos encontrado gasolina y lo que esperamos es a que se resuelva esto antes de que acabe la feria porque si no, ¿qué hacemos?, nos vamos a quedar aquí parados”, dijo Carlos Pérez.

Señalan que han tenido que buscar alternativas para prevenirse y recurrir a contactos de otros estados para que les puedan vender gasolina.

“Ahorita ya estos buscando pues a los amigos y familiares que tenemos en otros estados como en Aguascalientes y los que están cerca para que nos compren gasolina, porque hemos estado formados pero la pues no alcanzamos a con y con lo que nos venden no nos alcanza para ir para allá y pues estamos preocupados porque también se nos bajaron las ventas”, dijo José Méndez, vendedor proveniente de Michoacán.

Algunos mencionan que han comenzado a realizar un plan de emergencia en caso de que el abastecimiento de combustible en Guanajuato no se normalice no concluya antes de que termine la Feria Estatal de León.

“Sí nos preocupa mucho que no haya gasolina, nos da miedo pues saber cómo nos vamos a regresar cuándo se acabe la feria, ahora solo nos queda esperar y pues sí se acaba la feria y no hay gasolina, pues vamos a ver si podemos rentar algún lugar para quedarnos unos días, pero pues hay que tener confianza en que ya todo mejore pronto”, dijo Gabriela de la Vega.