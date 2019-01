Sin respuesta de economía a zapateros por aranceles

Pablo Flores

El Senador de la República de Acción Nacional por Guanajuato Erandi Bermúdez, señaló que si bien se ha ejercido la presión desde el Senado y la Cámara de Diputados para una pronta respuesta a los zapateros por parte de la Secretaría de Economía en cuanto al tema de aranceles.



Sin embargo, dejó en claro que pese a que solo quedan unos días para que entre en vigor la disminución de un 10 por ciento en el costo de las importaciones de zapatos que entran a México desde otros países, la Secretaría de Economía aún no emite alguna postura y puede que el tema se alargue.



"Hoy hay comparecencia de Hacienda y Energía, hoy deberían de decir las medidas que se vayan a implementar y estamos a la espera de ello pero siendo realistas no creo que vayan a tener una respuesta porque es un tema que no planteo muy bien la Secretaría de Economía", aseguró el Senador.