Julieta Salgado

La entrada era libre, el cupo limitado. Sin embargo, en menos de 24 horas, los organizadores del Tercer Simposio Metropolitano de Autismo registraron el doble de inscritos sobre el cupo esperado. La necesidad de conocer más sobre el autismo, aprender de las experiencias de las familias que han vivido con personas con esa condición, así como la descentralización de los esfuerzos se vio con la asistencia de 300 asistentes al encuentro al que convocó el DIF Zapopan este viernes, en el marco del Día Mundial para la Concienciación del Autismo que se conmemora el 2 de abril.

Ante el sobrecupo, la directora del DIF Zapopan, Maye Villa de Lemus consideró un éxito este simposio, al igual que el director del Centro de Autismo de Zapopan, Carlos Núñez. Como resultado, dijeron, queda el compromiso de generar más foros como este pero en menor tiempo, pues ya se ve insuficiente hacerlo de forma anual.

A los demás gobiernos les queda el reto de unirse a estos esfuerzos, señaló Villa.

“Que nos unamos, no podemos solos. Nosotros somos el único Centro en el estado que ahora sí, necesitamos apoyo. Tenemos una lista de espera muy amplia, pero yo sé que primero Dios, muy pronto tendremos buenas noticias de que podremos hacer con el turno vespertino”, aseguró Maye Villa, pues el Centro de Autismo de Zapopan, recién remodelado y equipado, está enfocado principalmente a la atención temprana durante el turno matutino, por lo que sería un logro contar con atención por las tardes.

Provenientes de Colima, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Baja California, así como de los municipios jaliscienses de Chapala, Ocotlán, La Barca y Tlaquepaque, los asistentes escucharon conferencias y participaron en talleres, pero, sobre todo, compartieron sus experiencias y despejaron muchas de las dudas sobre el Trastorno del Expectro Autista (TAE).

“Soy David Collantes de Terán y Ballonas , soy una persona con autismo y no pasa nada”, así aprendió a presentarse el hijo de la fundadora de la Organización Mundial de Autismo, María Isabel Ballonas, quien llegó desde Madrid para compartir su experiencia sobre la importancia de la familia para una persona que vive con el TAE.

Ballonas recomendó a los asistentes no temer al recibir un diagnóstico de TAE, sino a luchar para abrirse camino como ella lo ha hecho con David, quien ahora tiene 40 años.

“En mi barrio, cada vez que David salía conmigo y empezaba a gritar y a hacer cosas raras, la gente lo miraba como diciendo qué educación le da. Yo les decía: ¿por qué lo miran así? Y me decían: Porque hace cosas raras, señora, usted no lo educa bien. Y yo les contestaba: Perdone, mi hijo es autista, ¿usted sabe lo que es el autismo? Y me decían: No. Ahí les decía, pues siéntese un momento que se lo voy a explicar. Y hoy todo el barrio sabe lo que es el autismo y sabe quién es David, todos lo respetan y lo quieren”, aseguró quien tuvo que abrirse camino en Madrid, llegó a fundar la primera asociación de autismo de España y la tercera en el mundo.

“Entonces hay que comunicarlo y aceptarlo y ya está, No pasa nada”, asegura la también rejoneadora, Isabel Ballonas, quien fue presidenta de la Organización Mundial del Autismo durante 4 años y hoy es vicepresidenta de la organización en Europa e Hispanoamérica.

SRN