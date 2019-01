En riesgo un millón 700 mil empleos en el país por baja de aranceles

Pablo Flores

El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alejandro Tamez, alertó sobre que un millón 700 mil empleos se pudieran perder por la baja de aranceles, lo cual podría entrar en vigor a inicio del próximo mes.

Con la baja de aranceles México podría dejar de cobrar un 10 por ciento del costo del calzado y textiles importados, actualmente se cobra un 30 por ciento, sin embargo en los próximos días se tiene proyectado bajar al 20 por ciento.

Tan solo en el sector del calzado se tienen registrados poco más de 220 mil empleos directos, sin embargo, la cifra que da de un millón 700 mil empleos en riesgo es la suma de los trabajos directos que se tienen también en el área de los textiles y vestido.

"Se ponen en riesgo 220 mil empleos en el sector calzado, pero a esto hay que sumarle que el tema de la degradación también va a afectar a textil y vestido, y cuando sumas calzado, textil y vestido, estamos hablando, y no estoy exagerando, de un millón 700 mil empleos en todo el país.

"No estoy diciendo que se vayan a perder un millón 700 mil empleos, pero sí se ponen en riesgo y es en donde estamos muy alerta trabajando para que ello no pase, es un tema muy delicado no solamente para el sector calzado, sino también para los textiles y vestido", dijo el empresario.

Aseguró que con este cambio los importadores van a traer productos más bajos a México, sin embargo, dijo que no se traduce en precios más bajos para México, por lo que los importadores van a emplear sus márgenes de utilidades y van a tener más oportunidad de negociar mejores precios en productores nacionales.

"En ese sentido, se erosiona la rentabilidad de las empresas y en algunos casos si se pueden sacar de mercado, eso aplica para todos los países con los que no tenemos Tratado de Libre Comercio, como China, Indonesia y Vietnam e implica adelantar el daño de CTPPP tres años.

"El asunto es que son 26 fracciones arancelarias y son precisamente las más sensibles de la industria, no son fracciones menores, son las fracciones que más le duelen a la industria y ahí es donde existe la preocupación y el riesgo", informó el presidente ejecutivo.

Quedarían solo 6 días en los que se ha buscado una oportunidad para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pueda emitir algún pronunciamiento sobre la cancelación de dicha modalidad, asegurando que ya se le ha hecho llegar la información suficiente para que ello no suceda.

"Estamos trabajando, hemos dado la argumentación técnica que sustenta nuestra solicitud, no estamos cruzados de brazos esperando un milagro, estamos trabajando para poder lograr para que las autoridades del gobierno federal tomen la decisión correcta.

"La baja de aranceles no beneficia a los consumidores, la baja de aranceles va a provocar pérdida de empleos, la baja de aranceles va a tener un impacto importante en la recaudación fiscal, tan solo lo que el gobierno federal dejaría de cobra de impuestos a la importación e IVA correspondientes estamos hablando de mil 300 millones de pesos al año", señaló.