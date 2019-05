Reetiquetarán recursos de Prospera

Milenio Digital

Luego de los recortes presupuestales anunciados por el Gobierno Federal en materia de salud y que afectaron las finanzas públicas de Guanajuato en más de 200 millones de pesos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que "poco a poco se empieza a ver la luz al final de túnel".

Sobre los 180 millones de pesos que serían destinados para el hoy extinto programa Prospera Salud, el Mandatario explicó que autoridades federales le notificaron que serán enviados a las arcas del estado, pero bajo otro concepto.

"Ya no va a ser Prospera, no importa para nosotros, son 180 millones de pesos, lo que sí nos dicen es que ya no vamos a reponer lo que nos gastamos, pero bueno, no importa, lo que necesitamos es la atención médica", comentó.

El recurso del que hizo referencia, son alrededor de 40 millones de pesos que el estado tuvo que disponer para hacer frente a las necesidades operativas y de nómina para atender en materia de salud a comunidades alejadas de cabeceras municipales.

Con respecto a la posible entrega de las unidades médicas y hospitales del Sector Salud directamente al Seguro Popular, Rodríguez Vallejo detalló que por el momento, quedó suspendido en espera de un análisis más detallado.

También indicó que recibieron un oficio por parte de la Federación en el que se informaba que ya se realizó el envío de las vacunas necesarias para cubrir la demanda en el marco de la Segunda Semana Nacional de Salud, que arrancó ayer y culmina este viernes 24 de mayo.

"Ahí vamos poco a poco avanzando y muchas dificultades ustedes lo saben, noticia tras noticia, pero poco a poco se empieza ver la luz al final del túnel", confió.