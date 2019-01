Cinthya Stettin

Vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo exigieron suspender el servicio de bicicletas y monopatines sin anclajes que circulan por la capital hasta que Gobierno de Ciudad de México escuche sus quejas y propuestas en el tema.



Dieron como fecha el próximo sábado 2 de febrero para que se les otorgue derecho a audiencia.



Alrededor de 60 vecinos realizaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad —en Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte— una manifestación para exigir al titular de esta dependencia, Andrés Lajous y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “detener este nuevo tipo de comercio ambulante”.



En conferencia de prensa, Rafael Guarneros, fundador del Comité Fundacional de la colonia Hipódromo, reprochó que para Lajous “los peatones, las familias y los grupos vulnerables son invisibles para sus ojos”, ya que para la nueva regulación se reunió con empresarios de estos sistemas sin anclaje, así como con organizaciones de ciclistas.



“Desde el año pasado estamos en resistencia civil. Estos sistemas han invadido nuestros parque y camellones porque no hay autoridad que los sancione. Exigimos a Claudia Sheinbaum y Andrés Lajous detener el servicio y evitar dar permisos renovables hasta que no tenga reunión con vecinos”, apuntó.



Agregó que es necesario que la primera regla sea no transitar por banquetas, puesto que ponen en riesgo la integridad física de los peatones, principalmente, adultos mayores y personas con discapacidad.



Asimismo dijeron que no deben circular en sentido contrario a la calle, buscar un lugar designado para estacionarse o violentar el reglamento de tránsito.



Afirmó que el pago por aprovechamiento del espacio público las empresas deben pagar un 80 por ciento de sus ganancias para mejorar la estructura vial de la calles donde operan.



Susana Kanahuati, coordinadora del Comité Vecinal de San Ángel, refirió que las autoridades deben consultar a los colonos sobre la permanencia de estos sistemas en la ciudad.



Precisó que continuarán ejerciendo presión sobre este tema de movilidad en redes sociales con los hashtags: #Respetoalpeatón, #NoalBarrerismo, #Enlasbanquetasno y #Sinlosvecinosnada.



Los colonos hicieron una dramatización de un ciclista atropellado por estos sistemas de transporte. En este acto estuvo presente la diputada panista, Gabriela Salido.



Renovación



La semana pasada, vecinos de de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc rechazaron la propuesta del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, que consiste en la renovación de permiso de bicicletas y monopatines (scooters) sin anclaje cada 45 días.



La modalidad sin anclaje ha favorecido el barrerismo, la anarquía, el desorden y la confrontación todos los días entre peatones y vecinos con los usuarios de bicicletas y patinetas sin anclaje”, señaló Guarneros .



Además, reprochó que el actual gobierno “generó demasiadas expectativas” y ahora se comporte “de forma despótica, como lo hizo la pasada administración”.



Solicitaron que antes de otorgar permisos publiquen la información relacionada con la prueba piloto y la regulación para que esto sea discutido con los vecinos antes de su aprobación.