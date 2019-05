Se quedan sin apoyo de Bienestar Social 600 abuelitos

Joaquín López

Aproximadamente 600 adultos mayores no han podido cobrar dos bimestres de apoyo de Bienestar Social en Tampico, reconoció la encargada de despacho de la dependencia, Deny Rodríguez Burgos.

"Son bastantes personas, como 500 a 600 adultos mayores que no han podido cobrar dos bimestres, por lo que deben esperar, ya se manejó la situación, ya se hizo el reporte necesario, entonces solo esperamos en que nos digan la manera en que van a poder cobrar".

Este grupo de adultos mayores se quejaron de que en la dependencia federal, ubicada en Plaza Palmas, no les resuelven la entrega de sus tarjetas, las cuales perdieron o tragaron cajeros, mismas que no les han sido repuestas, asimismo el banco ya no les permite retirar por ventanilla los 2 mil 550 pesos que reciben cada bimestre.

"En el banco me dijeron que mi cuenta está cancelada, me mandaron al banco a ver si tenía saldo pero no hay, me pusieron que regresara el 10 de junio, eso me lo dijeron aquí en la oficina, ya tengo mucho que no he cobrado, nada más me dicen que están pendientes, pues con qué creen que coma uno, estuve enfermo, al borde de la muerte, tuve que pedir prestado por otros lados para curarme", dijo Crescencio Ramos Casanova, de 76 años.

Asimismo, la señora María Minerva Escobedo Gómez, de 71 años, dijo que desde mediados del año pasado perdió su tarjeta, y es fecha que no se le ha sido repuesta.

"Me daban un historial para llevarlo al banco, pero ya van dos bimestres que no nos pagan, no saben nada aquí, que no hay arreglo con el banco, queremos una tarjeta, si no nos dan pues que nos la venda el banco para poder cobrar, de qué sirve el dinero guardado si uno lo necesita".

Al respecto, la encargada del despacho, Deny Rodríguez Burgos, explicó que el problema se agravó debido a que el banco encargado para el cobro, Banorte, ya no permite pagar el recurso sin la tarjeta.

"Las personas que habían extraviado o bloqueado la tarjeta nosotros aquí les dábamos una carta o un historial y con eso podían pasar al banco a cobrar, el detalle es que el banco ahora ya no nos acepta esa hoja que les proporcionábamos, por ello ya se está arreglando, ya se habló a Ciudad Victoria, ya se habló a la Ciudad de México y nada más estamos esperando que nos den el proceso de cómo van a cobrar las personas".





