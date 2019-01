Protestan frente a embajada de EU en CdMx en apoyo a Maduro

Jorge Becerril

Integrantes de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela protestan frente a la embajada de Estados Unidos, sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc , en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Los manifestantes ocupan la banqueta frente a la embajada, sin afectar la circulación vehicular.

En la protesta también participa el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la organización Nueva Central de Trabajadores (NCT).

Al grito de “¡Yankies no, Venezuela sí!” y “¡Trump entiende, Venezuela no se vende!”, aseguran que “en Venezuela no hay dictadura” y piden a las autoridades de Estados Unidos no intervenir en el gobierno del presidente venezolano.





FLC​