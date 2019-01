Ofrecen escoltar a turistas extranjeros que visiten Madero

Anahy Meza

Para convencer a los operadores turísticos del Valle de Texas de visitar Ciudad Madero con los Winter Texans, de Canadá y Estados Unidos, se ofrece custodia con elementos de Seguridad Pública durante su trayecto por el estado; aún así no han confirmado su asistencia para ninguna de las temporadas vacacionales.

Ciudad Madero asistió al McAllen Travel Show, evento al que fue invitado Tamaulipas y llevó varios municipios incluyendo a Tampico y Madero, el objetivo era convencer a los operadores turísticos, que durante el invierno viajan al valle de Texas y de ahí toman tours a diferentes partes del mundo, para que ofrecieran la zona sur como destino.

En el 2011 se perdió ese mercado, pues debido a las balaceras y número de delitos que se presentaron en el estado, los Winter Texans dejaron de vacacionar durante el inverno en la zona, y apenas el año pasado lograron venir 40 visitantes, que fueron traídos al carnaval, pero ya no regresaron.

La directora de Turismo, Sandra Ibarra, explicó que parte de los ofrecimientos que se les hacen a los visitantes extranjeros es que recibirán custodia de Seguridad Pública desde su ingreso al estado, y durante su estancia, pues cabe señalar que Estados Unidos sigue emitiendo alertas para no visitar el estado por los índices de violencia.

Dijo que ofrecieron el carnaval de Ciudad Madero, como atractivo, sin embargo se les hizo la invitación para que vengan en cualquier temporada del año.

Sin confirmar asistencia



Hasta el momento los operado¬res turísticos del Valle de Texas no han confirmado viajes para la zona sur, aunque la directora insistió en que sí mostraron interés por el destino.



“Todavía no tenemos confirmación, pero obviamente hay mucho interés por parte de ellos a venir, no solo en la temporada de Carnaval, hablamos en Semana Santa, la Virgen del Carmen se interesaron mucho en venir durante todo el año y estamos esperando que nos confirmen su presencia”, dijo la funcionaria.









