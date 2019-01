Muere Dianita, la niña de piel de mariposa

Noel Vergara

Dianita, la joven quién sufría de la enfermedad "piel de mariposa" perdió la batalla contra este padecimiento que le impidió hacer una vida normal. El 90% de su cuerpo presentaba las huellas del terrible y doloroso síndrome denominado epidermolisis ampollar.

“Así nací y se llama piel de mariposa, no ya no siento nada, a veces me da picazón en la piel, lo que necesito es un clima, y ropita” declaró Diana Santiago Herrera, cuando apenas iba a cumplir 15 años y su madre solicitaba la ayuda de las personas.

El caso de Dianita fue conocido en la Zona Conurbada en 2016, la sociedad entonces se sumo a cumplir sus sueños, en el 2017 festejó sus quince años.





