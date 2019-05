México en deuda con indígenas por nula movilidad

Jaime Zambrano

Si a nivel nacional, tres de cada cuatro personas que nacen en la pobreza mueren en ella, en las comunidades indígenas se registra casi una nula movilidad social, es decir, la mayoría de las personas que hablan alguna lengua originaria enfrentan carencias toda su vida.

Así lo explicó la directora académica del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Laura Elena Romero López, quien resaltó que las personas que nacieron en pobreza extrema, con dificultades pueden llegar a estudiar el nivel superior.

“La movilidad social económica en las poblaciones indígenas es mucho más visible. Alguien que está en pobreza extrema, indígena o no, difícilmente puede hacer estudios universitarios”, comentó la especialista.

En entrevista tras la presentación del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas UDLAP 2019, Romero López aseguró que la población indígena enfrenta obstáculos para recibir justicia y salud debido a que, en ambas áreas, se carece de traducciones a su lengua.

Señaló que México no tiene declarado una lengua oficial, situación que obliga a las autoridades federales a impartir justicia y brindar servicios de salud en español y en, al menos, 68 lenguas indígenas.

“Se registran problemas por una población monolingüe porque no hay capacidad del Estado para proveer servicios de salud y justicia en sus propias lenguas. México, como país, no tiene una lengua oficial y eso quiere decir que el Estado está obligado a impartir justicia y salud en las 68 lenguas indígenas y es algo que no sucede”, comentó.

Por su parte, Lorena Martínez Gómez, directora general de Planeación y Evaluación de la UDLAP, señaló que en el país faltan traductores para garantizar que las personas indígenas cuenten con justicia en su lengua.

“Falta que tengan acceso a temas de justicia por la lengua. Es uno de los temas que llama mucho la atención. El hecho de que no puedan tener traductores en temas de justicia es uno de los principales problemas que enfrentan”, apuntó.

Señaló que a diferencia de las comunidades originarias de Estados Unidos donde existe una alta capacitación, en México existen serios problemas para garantizar el derecho.

“Los indígenas de Estados Unidos están altamente capacitados y son abogados, ingenieros y cuentan con diferentes profesiones. Sin duda, en México el principal reto es la educación. Debemos apostarle a la educación porque eso promoverá un mejor nivel de vida y la generación de empleos”, apuntó.

Respecto al Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas UDLAP 2019, Romero López comentó que la institución recibirá a 20 jóvenes de diferentes pueblos originarios par brindarles capacitación y orientarlos para que desarrollen proyectos que se traduzcan en beneficio parala sociedad.

“El programa se ofrecerá en la UDLAP a partir del día 27 de mayo y tendrá una duración de cuatro semanas. El programa está compuesto por tres módulos académicos y dos prácticos, los cuales, buscan que los asistentes aborden los problemas actuales de sus comunidades, así como que comprendan y apliquen la metodología en marco lógico como base para el planteamiento de propuestas de solución y logren identificar aspectos vinculados a la planeación, factibilidad y evaluación de proyectos”, comentó.