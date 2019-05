César Cubero

La vida de Alejandro Carlin Palacios, pequeño de 10 años de edad, cambió radicalmente porque él quiso, el día que dejó de "hacer nada" en su casa y se integró al equipo de lucha olímpica del Macro Centro Comunitario San Bernabé.

Ahora, compartió, le va muy bien porque todos los días entrena, y porque ya tiene un objetivo: llegar un día a ser un luchador profesional.

"Antes yo me quedaba en mi casa, iba a la escuela, me quedaba en mi casa y no hacía nada, y ahora, salgo de la escuela, me cambio y me vengo para el centro comunitario, y ese cambio es porque yo quise", destacó.

Carlin Palacios es uno de los 5 mil beneficiados por trimestre que tiene el Macro Centro en esta zona de la ciudad de Monterrey, y uno de muchos que participarán el próximo fin de semana en la Expo Artes marciales y deportes de contacto, que se basa en fomentar el arte marcial como una forma de vida, según explicó Armando Cantú, organizador del evento que se desarrollará en Cintermex.

De acuerdo con Leonardo López Quiroz, entrenador de lucha olímpica, el deporte y la cultura son herramientas importantes para bajar la inseguridad y su meta es la de formar buenas personas, antes que atletas.

"Mi satisfacción es el hecho de a muchos niños inculcarlos por el camino del bien, sin importar tanto el resultado, cambiarles el estilo de vida", mencionó.

Por su parte, Abraham Rodríguez Rincón, coordinador deportivo del Macro Centro Comunitario San Bernabé, coincidió que la misión que tienen es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que aceptan la invitación de dejar el sedentarismo o los actos violentos y participar dentro de los talleres, oficios o deportes que ofrecen en este centro.

"Nosotros utilizamos el deportes social como una herramienta para atraer a chicos banda, en situación de pobreza, de drogadicción, de violencia, y parte del trabajo es contribuir a mejorar su calidad de vida", precisó.

Además, agregó, la visión que existe es que cuando aparezca algún talento desarrollarlo y llevarlo hasta el alto rendimiento.

Pero como acción fundamental, expresó, inculcar valores, promover la unión familiar y rescatar el tejido social.

"A los niños se les inculca valores, reglas, y el respeto a los lineamientos, todo de la mano de la disciplina, cautivamos al niño, y en lo que la mamá espera al niño está aprendiendo un oficio.

"Y al papá lo podemos integrar al deporte, por salud y para combatir el sedentarismo, la intención es fortalecer el tejido social y la unión en la familia", puntualizo.

