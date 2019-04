Llama Canancintra a los empresarios a tener un trabajo conjunto

Apolonia Amayo

No somos los malos de la película o el enemigo a vencer, dijo el presidente de la Canacintra nacional, Enoch Castellanos Férez a empresarios locales, al indicar que aun cuando hay gente que quiere polarizar la perspectiva sobre las empresas, todos los mexicanos estamos inmersos en una cultura del esfuerzo y por ello, es importante que se respete el trabajo que se hace, porque como patrones lo que buscan es el desarrollo del trabajador, para que sea un crecimiento conjunto.

Como iniciativa privada dijo, tienen el compromiso de motivar a la ciudadanía a trabajar en favor del desarrollo, para transformar la realizad, se trata de hablar de progreso, de trabajos a futuro, porque es la manera en cómo ayudarán a que la economía siga adelante.

Recordó que hace 68 años se fundó a nivel nacional la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y 10 años después se fundó Canacintra delegación Tehuacán, desde donde se ha impulsado y defendido a los empresarios.

Asimismo, dijo que los tiempos han cambiado porque hace 68 años estaban inmersos en una economía de la posguerra, al concluir la segunda guerra mundial, en ese entonces, México estaba industrializándose y fue ahí donde los mexicanos se esforzaron por transformar su entorno, pero el corazón y la esencia de las ciudades donde se instalaron las empresas siguen intacto.

Este país vive un proceso de cambio, porque durante un tiempo hubo crecimiento, se generó empleo, pero no se redujeron las desigualdades, es más se ampliaron y ahora el reducir esos factores es un reto de todos, transformar a México, pero si no hay distribución de la riqueza, si no hay crecimiento, no habrá empleo o bienestar, porque esto no se puede generar con buenos deseos o decreto, sino es necesario fomentar la productividad y la competitividad, tratar de innovar en todas las acciones que realizan los empresarios.

Puntualizó, que si las compañías están compitiendo con las empresas que están en el mismo ramo y de la misma manera, van a tener pocas utilidades, cuando se aplican modelos de innovación las utilidades pueden ser mayores.

El empresario debe pensar que pasaba por su mente en los días difíciles, porque en muchas ocasiones se involucra tiempo, esfuerzo e incluso aportaciones económicas, no solo de los titulares sino en ocasiones de toda la familia o de una vida de trabajo, pero todo eso que se utiliza para comprar maquinaria, materia prima, construir una bodega, un nuevo espacio, sin esto, no sería posible hacerlo crecer si no existiera el factor principal, el recurso humano, su gente, aquellos que todos los días buscan que se logren los objetivos y no se les puede dejar de lado.

Los empresarios creen que pueden transformar a México y cambiar su realidad, abatir esas enormes brechas de la desigualdad que están presentes en cada ciudad del territorio nacional, cuando reflexionan como empresarios que al proveer de empleo formal los trabajadores, pueden tener esquemas de salud para sus hijos y familiares como el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde a pesar de que existen deficiencias internas, es un servicio integral.





ARP