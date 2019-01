Teodoro Santos

Sin importar las herramientas, equipo y personal capacitado con las que cuenten las autoridades estatales, así como la pronta respuesta de las mismas ante hechos como los ocurridos en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, la prevención será siempre la mejor forma de abatir estos incidentes, aseveró el comandante de Protección Civil (PC) de Hidalgo, Víctor Alejandro Aguilar Martínez.

Aguilar Martínez fue uno de los primeros elementos de PC estatal en arribar el pasado viernes 18 de enero a la zona cero del incidente donde explotó una toma clandestina en un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Nos corresponde como Protección Civil salvaguardar la integridad de las personas, el ducto de Pemex estaba incendiándose y en colaboración de los tres niveles de gobierno invitamos a la población a que se retirara del lugar. Posteriormente en el acordonamiento tratamos de colaborar con seguridad física de Pemex, estaban colaborando para mitigar ese incendio, tratamos de ayudarlos en medida de las posibilidades porque era demasiada gente y tratar de retirar a toda la gente que no tenía nada que hacer ahí, no fue sencillo, se tenía un foco rojo, queríamos retirarlos a todos para que no tuvieran afectaciones".

Pero lo principal recordó es que se debe tener en cuenta "que la Protección Civil somos todos", al ser de los primeros en llegar al sitio, resaltó la coordinación y disposición que tuvieron algunos de los habitantes para no poner en riesgo a muchos más pobladores, "estábamos respaldados y colaborando con todo el apoyo para poder hacer más atrás a la personas para que no estuvieran en peligro, fue algo que es una tragedia, algo que es inusual, algo que no queremos que vuelva a suceder en ninguna parte del mundo; no es deseable y aunque quede uno marcado por esas vivencias y estemos preparados para vivir ese tipo de circunstancias, es algo insólito y esperamos que jamás vuelva a suceder".

Estos incidentes de ordeña de ductos, consideró Aguilar Martínez, seguirán en el estado aunque sea en menor medida, por lo cual la principal arma contra estos hechos es la prevención, "que la gente evite estás situaciones de peligro, prevenir que no sucedan esos ilícitos, si llegan a verlos que los denuncien en el 911 y las instancias van llegar a apoyar en su totalidad a todos los hidalguenses; vamos a seguir invitando a la población porque esas tomas clandestinas seguirán apareciendo en menor circunstancia, que lo denuncien y que tengan por resguardo que Protección Civil estará en todo momento y todo lugar para apoyar a la ciudadanía".