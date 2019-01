Joven denuncia agresión e intento de violación

Milenio Digital

En redes sociales una joven de 22 años de edad denunció la agresión e intento de violación por parte de un hombre que logró herirla con una navaja.

Según la publicación, Jaqueline estaba por llegar a su casa eran las 8:30 de la noche y caminaba cerca de la Estación de Transferencia en la colonia Delta.

"Alguien se acerca con una maldita bicicleta, me jala por el cuello y trata de meterme a un barbecho... la lucha comenzó, empecé a patalear, a tirar manotazos como podía, le dije que se llevara mis cosas y su respuesta fue “No me interesan tus cosas pendeja” me jaló del cabello y me tiró al suelo... seguí gritando, con todas mis fuerzas, pero eso lo descontroló, sacó una navaja y me la clavó en el cuello”, se lee en la publicación.

Los gritos de auxilio fueron escuchados y fue ayudada por un grupo de personas.

Jaqueline denunció ante el ministerio público los hechos, sin embargo aún no hay responsables por su agresión.