Invierten 5.2 MDP en el bulevar Restauradores

Karla Morales

Con una inversión de 5.2 millones de pesos, el blvd. Restauradores de la ciudad de León fue rehabilitado a través de la dirección de Obra Pública Municipal; la obra fue entregada por el alcalde Héctor López Santillana, quién aseguró que se trata de un beneficio necesario para los habitantes de la localidad.

Santillana urgió en su discurso a vecinos de la zona y a asistentes del acto protocolario a alzar la voz y denunciar inconvenientes y/ o necesidades respecto a obras viales que se requieren en la ciudad.

"Sí, cerramos los ojos, le rehuimos al problema si agachamos la cabeza si no queremos ver créanme que no tiene sentido todo eso que se está realizando, el primer compromiso es participar, es el de no ser indiferentes, el que ve algo tiene que decir algo, ese es el verdadero espíritu de estas obras", comentó.

Habitantes de la zona señalaron que el bulevar Restauradores ya comenzaba a ser conocido por sus pésimas condiciones y dificultades para ser transitado.

"Conductores y chóferes preferían evitar el tramo por temor a que sus unidades móviles sufrieran un daño por los múltiples baches e irregularidades en el pavimento", expresó un vecino del lugar.

Autoridades municipales reconocieron que el constante paso de camiones de carga pesada en el bulevar fue lo que provocó el agrietamiento de banquetas y en época de lluvias se llegaron a registrar inundaciones de consideración en la zona a causa de las irregularidades en el suelo.

"La obra es resultado de un trabajo coordinado entre empresarios, sociedad, gobierno y también de Sapal, fue una aportación por parte de los empresarios y por parte de gobierno municipal con la intención de mejorar la funcionalidad de toda la gente que trabaja aquí", dijo el alcalde.

Por su parte, el director de Obra Pública Municipal, Carlos Alberto Cortés Galván, informó que, la duración total de la obra fue de 10 meses debido a lo deteriorada que se encontraba.

"Pudo hacerse en menos tiempo, pero una vez que abrimos nos encontramos con que la tubería del drenaje estaba totalmente destrozada en ese momento hicimos la intervención con Sapal, ellos rehabilitaron toda la infraestructura hidráulica y sanitaria", indicó.