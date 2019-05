Insuficiente el apoyo brindado a municipio de Yuriria

Mariana Ramos

Salomón Carmona, Alcalde de Yuriria reclamó sobre los recursos que recibió hace unos días por parte del estado, dijo que si bien llegaron algunos apoyos, no han sido suficientes pues lo que necesitan son patrullas y mejorar los sueldos a los policías que ganan en promedio al mes seis mil pesos.

"Pues ya nos llegó un apoyo ahí, pero pues fue en especie entonces necesitamos ver una vez más con el gobernador ver la forma de como tener unos recursos extras para aumentarles a los cuerpos policiacos, se necesita aumentarles están ganando muy poquito", aseguró Salomón Carmona.

Platicó que el apoyo que recibió no es suficiente pues aseguró que recibieron cosas que ya "tenían", dijo también que actualmente el municipio está endeudado pero es por los rezagos de la anterior administración y que están buscando por otros medios.

"Nos llegó chalecos antibalas, cascos, libretas, una motocicleta, cosas de esas. No son suficientes, por supuesto que no si nos lo hubieran dado en patrullas en motocicletas, todavía sería de más utilidad, si me la hubieran dado en recursos para aumentarle a los policías hubiera quedado de lujo pero que ya estaba etiquetado de esa forma y que no se podían cambiar los esquemas", dijo Salomón Carmona

Sin embargo, de acuerdo con la estrategia de seguridad y el consejo estatal, la asignación de recursos y apoyos depende de un análisis.

El pasado 20 de noviembre del 2018 fue presentada por el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la estrategia de seguridad donde se resaltó el incremento del 55 por ciento en el presupuesto de seguridad, el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal con 600 millones de pesos, la creación de la Policía Rural, Turística, y la de Prevención y Atención de la Violencia de Género.