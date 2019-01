Carlos Olvera

El secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, advirtió que si continua el desabasto de gasolina el mes entrante, el estado podría recibir otro golpe de entre 12 y 15 mil millones de pesos, con lo que sumarían afectaciones por 30 mil millones de pesos, sobre todo porque no hay fechas para que acabe la crisis de combustible.



El impacto para la entidad en este primer mes ha sido según estimaciones de instancias financieras de alrededor de 15 mil millones de pesos; si el desabasto de combustible continua, el daño sería más o menos igual.



“Habría que calcularlo son estimaciones, son aproximaciones no hay ciencia cierta, pero Banorte también publicó estimaciones similares, Banamex también ya publicó estimaciones parecidas, entonces está en el rango de los 12 mil, 15 mil millones de pesos y si sigue otro mes, habrá que hacer otro cálculo, pero si esto no se regulariza va a seguir afectando la economía de las empresas y de las personas”, advirtió el secretario.



Al ofrecer datos de la demanda de gasolina en la entidad dijo que “Guanajuato consume, en condiciones normales, aproximadamente 6.1 millones de litros de gasolina al día, ahorita tenemos un desabasto del 80, 70 por ciento; eso significa que se está consumiendo un 2.5 o menos de gasolina, entonces no estamos consumiendo lo que realmente necesita el estado”.



Informó que según las estimaciones de la secretaría “si esto dura cuatro semanas o un mes, con un desabasto entre el 70 y un 80 por ciento la economía va a resentirlo en 15 mil millones de pesos”.



Advirtió que efectivamente el desabasto ha traído consecuencias para el estado y eso no es ningún secreto porque constantemente se está difundiendo a través de los medios de comunicación en sus noticieros, “ahí se da cuenta que las gasolineras están abarrotadas, la gente está desesperada, las empresas han reclamado, los empresarios han levantado la voz y han propuesto incluso incentivos fiscales al presidente López Obrador”.



“Entonces es indiscutible que hay una afectación”, reiteró.