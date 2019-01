Gobierno Federal no debe entorpecer importación de gasolina

Bryam Torres

El líder del Partido Acción Nacional en León, Alfredo Ling Altamirano señaló que el Gobierno Federal no debe entorpecer la importación de combustible que ha fomentado el Gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Ling Altamirano calificó de “falso discurso” la intención que ha manifestado el Gobierno Federal de verificar que los permisos de importación de gasolina que poseen las empresas cumplan todos los requerimientos legales.

“Pese a los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno del estado de Guanajuato, no ha sido suficiente para regularizar el abasto de gasolina, estamos hablando de que no hemos tenido desde hace 23 días el abasto de gasolina correspondiente a lo que necesita la ciudad de León y que escasamente hay días en que nos va bien y tenemos el 15% de las gasolineras abiertas y ahora resulta que de parte del gobierno federal van a revisar los contratos de importación, nuevamente veo el falso discurso, yo lo que pienso es que si no han podido ayudar al abasto de gasolina, pues por lo menos que no estorben y que dejen que los importadores realicen las actividades licitas que representa la importación de gasolina”, expuso Ling Altamirano.