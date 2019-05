Federación solo abasteció el 60% de los medicamentos para VIH

Bryam Torres

Debido a un error administrativo, la federación no envió el 40% de los medicamentos antirretrovirales que se le había prometido a Guanajuato para atender a los más de 2 mil pacientes con VIH/SIDA, así lo informó el Secretario de Salud de la Entidad, Daniel Díaz Martínez.

El funcionario estatal explicó que los medicamentos que les abasteció la federación no coinciden con lo que se supone que se tendría que entregar, sin embargo descarta que el error haya sido cometido de manera intencional, por lo que esperan que mañana les entreguen el pedido completo.

“Yo creo que está llegando un 60%, lo estamos revisando porque es difícil, son diferentes combinaciones las que tenemos que hacer, pero no coincide el requerimiento con lo que se nos abasteció, entonces hoy se está revisando esta parte”.

“Los medicamentos que debieron llegar la clave (sí coincide en lo que solicitó Guanajuato), pero no en la cantidad, tuvimos contacto muy temprano con ellos y nos dicen que es un error de la persona que está haciendo la logística, yo no creo que haya sido de mala voluntad porque no se puede jugar con la salud de las personas, esperemos que hoy mismo a más tardar mañana quede solucionada esa situación”, dijo.

Detalló que para poder tratar a los pacientes, se debe realizar una mezcla de distintos medicamentos, por lo que al tenerlos incompletos, no se puede atender de manera eficaz a los afectados.

“No se puede ni completar un esquema porque tienes que hacer combinaciones de medicamentos entonces cuando no llegan no te sirve de mucho así, creo que la primera dotación ya está aquí, falta que se complemente”.

Mencionó que el pedido que les ha entregado la federación, es un inventario únicamente para dos meses, que sería el lapso que el gobierno federal estima para realizar la compra consolidada y entregar los medicamentos para lo que resta del año.

“Es un stock de dos meses mientras realmente sale la compra consolidada para el resto del año, esperemos que en esta compra que hicieron directamente con los fabricantes podamos tener medicamentos suficientes para dos meses”.