Falta dinero de la Federación para acabar el hospital de Cd. Madero

Anahy Meza

No hay dinero para terminar el nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempló una partida para la obra, que lleva en construcción cuatro años, pero tiene meses detenida.

El proyecto comenzó en septiembre del 2015 y se le asignó a la empresa Tzaulán, que incumplió con los avances y se le quitó la obra, las autoridades le rescindieron el contrato y se lo dieron a Mirlot en febrero del 2017, pero solo trabajó seis meses y de nuevo se reasignó el proyecto está vez a la empresa Tecsa, que ya no está trabajando, y que se suponía debía terminarla a principios de enero.

Sin embargo la obra está sin avance pues no hay recursos para terminarla, reconoció el diputado federal Erasmo González Robledo, quien aseguró que en el Ejercicio Fiscal para el 2019 la federación no consideró dinero para terminar el proyecto, que tiene cuatro años construyéndose.

“Me interesa que se termine el Hospital Civil de Madero, pero por ahora no hay una viabilidad, pues no hay una suficiencia presupuestal, específicamente voy a gestionar para que se termine, no hay recursos”.



La obra tiene un avance del 80 por ciento, según informó la Secretaría de Obras Públicas del Estado, dependencia que se encarga de la ejecución de la obra, y que está revisando hacer una reasignación del proyecto, pues la última constructora abandonó la edificación.

El legislador aseguró que se tiene que trabajar para que el hospital se termine, sin embargo se tiene que hacer un esfuerzo entre el estado, la federación y los diputados, para solicitar el recurso que hace falta y se termine el proyecto.

JERR