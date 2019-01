Perla Gómez

Por no estar de acuerdo en la forma en que se implementó la estrategia para combatir el robo de los combustibles, un grupo de ciudadanos se manifestó este sábado en Guadalajara, para pedir, entre otras cosas, que se normalice el abasto de gasolina en Jalisco.



Alrededor de 90 personas, la mayoría miembros del grupo llamado Congreso Nacional Ciudadano, llegaron a la glorieta Minerva para compartir sus exigencias con el resto de los tapatíos, tras permanecer tiempo allí y juntar firmas, el contingente avanzó hacia Casa Jalisco para entregar un pliego petitorio en el hacen al gobierno local una serie de exigencias que incluyen se detenga la crisis de hidrocarburos en la entidad.





"Son cinco puntos los que estamos manejando, que es el desabasto, el IEPS, tanto estatal como federal, la corrupción, la impunidad y pedimos cárcel para Carlos Romero Deschamps", detalló Juan Trujillo integrante de la asociación y uno de los organizadores de la marcha.

Afirmaron que sus peticiones no van dirigidas a algún político personalmente, sino a los gobiernos federal y local, para que expliquen y terminen en totalidad con la falta de hibrocarburos en el Estado.



Dijeron estar de acuerdo con que se ataque al huachicol, pero no en cómo se ha hecho. "Nosotros estamos de acuerdo, creo que todos los ciudadanos a nivel nacional estamos de acuerdo en que se ataque a la delincuencia, no nada más del huachicol, de todo (...) pero las formas hay que planearlas bien".



"Primero pusieron la solución y luego previnieron y eso está muy mal. Primero tuvieron que haber previsto los problemas que iban a ocasionar y luego ya accionar; en este caso primero se cierran las llaves de los ductos y luego se ponen a comprar pipas; a mí se me hace que estamos al revés", añadió Trujillo, al lamentar tener que haberse formado hasta tres horas por gasolina.



En Casa Jalisco el grupo fue recibido por un representante del Ejecutivo. Más tarde se reunieron el palacio con el secretario General de Gobierno Enrique Ibarra.





